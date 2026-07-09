۱۸۸۰ مگاوات بار غیرمجاز با اجرای طرح ملی مهتاب حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بکلو پیش از ظهر پنجشنبه دهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب بر تداوم اجرای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: تاکنون هزار و ۸۸۰ مگاوات بار پایه ناشی از مصرفهای غیرمجاز از شبکه سراسری برق حذف شده که نقش موثرب در افزایش پایداری شبکه و تامین برق پایدار مشترکان، بهویژه در روزهای اوج مصرف تابستان، داشته است.
وی اظهار کرد: نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت توزیع برق در سراسر کشور، پایداری شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشی در تابستان سال جاری تا این مقطع بوده و استمرار این روند نیازمند تداوم اجرای دقیق طرحهای نظارتی و مدیریت مصرف است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۸ هزار و ۵۹۶ انشعاب برق غیرمجاز در سطح کشور شناسایی شده که باید در قالب اجرای این طرح به انشعاب موقت غیردائم یا نصب شمارشگر تبدیل شوند.
حسن بکلو افزود: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون ۲۸ هزار و ۱۹۹ انشعاب برق غیرمجاز به انشعاب موقت غیردائم تبدیل شده که نشاندهنده اثربخشی اقدامات شرکتهای توزیع در ساماندهی مصرف برق است.
وی با اشاره به اهمیت تست و بازرسی شبکههای توزیع خاطرنشان کرد: شناسایی دستکاری کنتورها از مهمترین محورهای طرح مهتاب است و تمامی کنتورهای دستکاریشده باید کشف و با کنتورهای هوشمند جایگزین شوند تا امکان مدیریت دقیق مصرف و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان فراهم شود.
وی همچنین با بیان اینکه حدود ۴۸۰ هزار کنتور معیوب در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اصلاح و تعویض این کنتورها نیازمند تلاش، همدلی و اهتمام همه کارکنان شرکتهای توزیع برق است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در نشست ویدئوکنفرانسی در ادامه، از عملکرد مطلوب این شرکت در اصلاح تعرفه برق بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در اجرای برنامه اصلاح تعرفه برق کشاورزی، جزو شرکتهای پیشرو کشور بوده و عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته است.
حسنبکلو با تاکید بر ضرورت تداوم اجرای دقیق طرح ملی «مهتاب» عنوان کرد: تمامی شرکتهای توزیع باید با جدیت کامل برنامههای این طرح را مطابق بندهای ابلاغی شرکت توانیر دنبال کنند و برای تحقق اهداف تعیینشده، اقدامات میدانی را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرند.
وی اضافه کرد: ساماندهی انشعابهای برق غیرمجاز، نصب شمارشگر و تبدیل انشعابهای غیرمجاز به انشعابهای مجاز از مهمترین محورهای طرح ملی مهتاب است و لازم است همه واحدهای اجرایی اهتمام ویژهای برای تحقق این مأموریتها داشته باشند.
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