انتقال آب از سد پیشین به بند شیرگواز؛ از اولویت های اجرایی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاءالله اکبری با اشاره به چالش‌های آبی در شهرهای جنوبی و ساحلی استان ابیان کرد: یکی از مسائل مهم در این مناطق، جلوگیری از هدررفت آب‌های شیرین ناشی از بارش‌های سیلابی است.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در کنار تکمیل و احداث سدها برای تأمین منابع آبی، اجرای خطوط انتقال آب از پایین‌دست سدها و اتصال آن‌ها به شبکه‌های توزیع نیز ضروری است که این امر نیازمند تأمین اعتبارات قابل توجهی است، اما نقش مهمی در ارتقای رفاه عمومی و پایداری تأمین آب خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف کلان سال جاری در حوزه آب، تکمیل خط انتقال پایین‌دست سد پیشین به بند شیرگواز است، تصریح کرد: این پروژه به طول ۵۵ کیلومتر در حال اجراست و برای تکمیل آن، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است که امسال بعنوان اولویت اول اجرایی مورد توجه جدی در تامین اعتبارقرار گرفته است .

اکبری خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، علاوه بر رفع تنش آبی منطقه، بیش از ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در ۳۳ روستا و بخش‌هایی از شهرستان‌های دشتیاری و چابهار از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

وی گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد رسیده است. همچنین تا کنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.

به گفته واکبری، این خط انتقال سالانه بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب آب را به مناطق هدف منتقل خواهد کرد ‌وشهرستان دشتیاری و بخشی از چابهار با تکمیل این پروژه از تنش ابی خارج خواهند شد.