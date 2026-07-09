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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

عباسی: سیلاب به بیش از ۲۰ روستای صفائیه خوی خسارت زد

عباسی: سیلاب به بیش از ۲۰ روستای صفائیه خوی خسارت زد

ارومیه - معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی از خسارت سیلاب به بیش از ۲۰ روستای بخش صفائیه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله عباسی روز پنجشنبه در این زمینه اظهار کرد: در پی خسارت سیلاب به راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های بیش از ۲۰ روستای بخش صفائیه، برای بهسازی محور الند، اصلاح راه‌های آسیب‌دیده و اجرای طرح‌های کنترل سیلاب، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان و استان برای مدیریت شرایط به‌کار گرفته شده و ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر و کامیون در حال پاکسازی مسیرها، انتقال رسوبات و بازگشایی راه‌های ارتباطی آسیب‌دیده هستند.

عباسی ادامه داد: تصمیمات لازم برای اصلاح مسیرهای عبور سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌های آینده در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی از تلاش‌های نیروهای راهداری شهرستان که از نخستین ساعات وقوع سیلاب به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور یافته و نسبت به ایجاد مسیرهای عبور موقت، بازگشایی راه‌های روستایی و هدایت روان‌آب‌ها اقدام کرده‌اند، قدردانی کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوی با اشاره به شرایط خاص محور الند، اظهار کرد: این محور به دلیل توپوگرافی و موقعیت کوهستانی، راه دسترسی اصلی بسیاری از روستاهای بخش صفائیه است و برای افزایش ایمنی آن، علاوه بر تعریض مسیر، اجرای طرح‌های مهندسی برای هدایت آب‌های سطحی و عبور ایمن سیلاب، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.

یاسر سیفلو افزود: نیروهای راهداری از نخستین دقایق وقوع سیلاب، از طریق اکیپ‌های مستقر در راهدارخانه‌های منطقه به محل اعزام شدند و با فعالیت شبانه‌روزی موفق شدند تا بامداد امروز تمامی راه‌های روستایی مسدود شده را بازگشایی کنند.

وی تاکید کرد: راهداران تا پایان عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی مسیرها در کنار مردم منطقه الند حضور خواهند داشت و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6883297

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