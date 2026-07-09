عباسی: سیلاب به بیش از ۲۰ روستای صفائیه خوی خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله عباسی روز پنجشنبه در این زمینه اظهار کرد: در پی خسارت سیلاب به راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های بیش از ۲۰ روستای بخش صفائیه، برای بهسازی محور الند، اصلاح راه‌های آسیب‌دیده و اجرای طرح‌های کنترل سیلاب، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان و استان برای مدیریت شرایط به‌کار گرفته شده و ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر و کامیون در حال پاکسازی مسیرها، انتقال رسوبات و بازگشایی راه‌های ارتباطی آسیب‌دیده هستند.

عباسی ادامه داد: تصمیمات لازم برای اصلاح مسیرهای عبور سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌های آینده در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی از تلاش‌های نیروهای راهداری شهرستان که از نخستین ساعات وقوع سیلاب به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور یافته و نسبت به ایجاد مسیرهای عبور موقت، بازگشایی راه‌های روستایی و هدایت روان‌آب‌ها اقدام کرده‌اند، قدردانی کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوی با اشاره به شرایط خاص محور الند، اظهار کرد: این محور به دلیل توپوگرافی و موقعیت کوهستانی، راه دسترسی اصلی بسیاری از روستاهای بخش صفائیه است و برای افزایش ایمنی آن، علاوه بر تعریض مسیر، اجرای طرح‌های مهندسی برای هدایت آب‌های سطحی و عبور ایمن سیلاب، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.

یاسر سیفلو افزود: نیروهای راهداری از نخستین دقایق وقوع سیلاب، از طریق اکیپ‌های مستقر در راهدارخانه‌های منطقه به محل اعزام شدند و با فعالیت شبانه‌روزی موفق شدند تا بامداد امروز تمامی راه‌های روستایی مسدود شده را بازگشایی کنند.

وی تاکید کرد: راهداران تا پایان عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی مسیرها در کنار مردم منطقه الند حضور خواهند داشت و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.