تامین آب پایدار ۳ هزار روستانشین اسدآباد با رفع حوادث شبکه آبرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق و حضور میدانی اکیپهای عملیاتی، حوادث پیشآمده در سه مجتمع آبرسانی «قرهبلاغ»، «پیرملو» و «چارق» در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
وی با اشاره به حساسیت این عملیات تصریح کرد: شکستگی لولهها و نقص در تاسیسات پمپاژ این مجتمعها میتوانست منجر به افت فشار و ایجاد اختلال در توزیع آب شود، اما با بسیج کامل نیروهای امدادی، بهکارگیری تجهیزات مورد نیاز و اجرای همزمان عملیات، تمامی مشکلات در کمتر از ۲۴ ساعت مرتفع شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد تاکید کرد: اولویت اصلی این امور، حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات بدون وقفه به مشترکان است، از این رو عملیات مذکور با مدیریت صحیح به نحوی انجام شد که بیش از ۳ هزار ساکن این مجتمعهای روستایی در طول اجرای تعمیرات هیچگونه قطعی آبی را تجربه نکردند.
وی در پایان با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما خاطرنشان کرد: رسیدگی فوری به حوادث و حفظ پایداری شبکه در شرایط فعلی از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و خوشبختانه کارکنان این امور با تعهد و حضور میدانی آمادگی خود را برای ارائه خدمات مستمر به شهروندان و روستاییان اثبات کردند.
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