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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

تکذیب شایعه تهاجم دشمن به پایگاه هوانیروزکرمان؛ پدافند هوایی فعال نیست

تکذیب شایعه تهاجم دشمن به پایگاه هوانیروزکرمان؛ پدافند هوایی فعال نیست

کرمان- معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، شایعات منتشر شده درباره تهاجم دشمن متخاصم به استان کرمان و فعال شدن سامانه‌های پدافندی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، با رد شایعات منتشر شده درباره تهاجم دشمن متخاصم به استان کرمان و فعال شدن سامانه‌های پدافندی، گفت: هیچ‌گونه تهاجم یا تهدید امنیتی علیه استان کرمان رخ نداده و وضعیت در سراسر استان کاملاً عادی و تحت کنترل است.

وی با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فعال شدن پدافند کرمان برای مقابله با اهداف متخاصم افزود: در پی برخی تحرکات از شب گذشته در منطقه، شایعاتی مبنی بر تهاجم دشمن متخاصم به کرمان و فعال شدن پدافند هوایی مطرح شده که این اخبار صحت ندارد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند.

جلالی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی استان افزود: امنیت استان به‌طور کامل برقرار است و هیچ‌گونه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

کد مطلب 6883383

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