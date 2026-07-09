تکذیب شایعه تهاجم دشمن به پایگاه هوانیروزکرمان؛ پدافند هوایی فعال نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، با رد شایعات منتشر شده درباره تهاجم دشمن متخاصم به استان کرمان و فعال شدن سامانه‌های پدافندی، گفت: هیچ‌گونه تهاجم یا تهدید امنیتی علیه استان کرمان رخ نداده و وضعیت در سراسر استان کاملاً عادی و تحت کنترل است.

وی با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فعال شدن پدافند کرمان برای مقابله با اهداف متخاصم افزود: در پی برخی تحرکات از شب گذشته در منطقه، شایعاتی مبنی بر تهاجم دشمن متخاصم به کرمان و فعال شدن پدافند هوایی مطرح شده که این اخبار صحت ندارد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند.

جلالی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی استان افزود: امنیت استان به‌طور کامل برقرار است و هیچ‌گونه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.