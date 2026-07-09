به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با آئین «بدرقه»، «تشییع» و«خاکسپاری» رهبر شهید ملت ایران حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای تعدادی از هنرمندان عرصه های مختلف سینما، تئاتر، تلویزیون و هنرهای تجسمی اقدام به انتشار دل نوشته های مختلفی در فضای مجازی کردند.

در متن، دل نوشته و گفتگوهای رسانه ای جمعی از این هنرمندان آمده است:

محسن چاوشی (خواننده موسیقی پاپ): تسلیت به ما مردم ایران که حجاب معاصرت نگذاشت تو را چنان که باید بشناسیم.

داریوش ارجمند (بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون): هر چیزی که به هنر آغشته شود، جاودانه می‌شود اما اگر هنری ممزوج و آغشته به پرتوی از الطاف الهی نباشد، ماندگار نیست؛ هنرمندان با حساسیت‌های فوق‌العاده‌ای که دارند، نابسامانی‌های جامعه را می‌بینند و آن را ارائه و ابراز می‌کنند. همانطور که امام انقلاب ما (ره) بت شکن بود، امام شهیدمان هم بت شکن بود. آخرین جمله‌ای که ایشان گفتند واقعا حیرت انگیز است. این جمله‌ای است که هزاران سال تاریخ پشت آن است. وقتی می‌فرمایند که «خداوند ملت ما را مبعوث خواهد کرد».

محمد فیلی (بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون) : پیام حضور شگفت‌انگیز مردم در تشییع رهبر شهید این بود که مردم ایران در همه حال در صحنه حضور داشته و دارند و همواره پشتیبان نظام و انقلاب خواهند بود.

آزیتا ترکاشوند (بازیگر سینما و تلویزیون) : شکوه و اقتدار را در مراسم تشییع رهبر شهید دیدم؛ مردمی که برای رهبر شهیدشان ایستادند و با حضور خود در این مراسم، سوگواری کردند.

مهران رجبی (بازیگر تلویزیون و سینما) : اینکه از هر نقطه، این همه انسان برای عرض ارادت می‌آیند، فقط یک تشییع نیست؛ این، تجلی عشق، احترام و دلدادگی مردم است. این حضور گسترده، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با راه و آرمان‌های شهید است.

زهرا داود نژاد (بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر): وقتی به بدرقه رهبر نگاه می‌کنم و در این سیل جمعیت غرق می‌شوم، نفسم می‌گیرد که چطور یک نفر به‌تنهایی، به یک کشور با تمامیت ارضی‌اش و به نفر به نفر مردمانش، نفس حق خود را دمید و به جهان و جام جهان‌بین جان بخشید و با خوردن شربت شهادت جان داد.

پردیس احمدیه (بازیگر سینما و تلویزیون): کنار تابوت ایستادم و از قلبم زمزمه کردم، ای رهبر شهیدم، ای ادیب و فرزانه، راهت ادامه دارد … روزی خورشید حق طلوع خواهد کرد، و نور حتی بر دیدگانی که امروز تماما کورند جلوه خواهد کرد، تا آن روز چه مُرده و چه زنده به سان خودت صبورانه زیر بیرق علمدارمان می‌مانم.

علیرضا داودنژاد (کارگردان سینما): او راه را برای سلحشوران این سرزمین باز کرد تا آرزوی تاریخی ایرانیان را برای ورود به دوران اشغال ناپذیری تثبیت کنند.

داریوش یاری (تهیه کننده و کارگردان): رهبر ما برای ایستادگی و مقاومتش به شهادت رسید.

انوش معظمی (بازیگر تلویزیون و سینما): مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی رویدادی تاریخی و ماندگار را رقم زد و حضور باشکوه مردم، نمادی از وحدت و همدلی ملی بود که می‌تواند سدی مستحکم در برابر دشمنان این سرزمین باشد.

ستاره سادات قطبی (مجری تلویزیون) : این حضور نمادی از اتحاد، همبستگی و بیعت دوباره مردم با آرمان‌های انقلاب بود و برخلاف تصور دشمنان، شهادت رهبر شهید موجب انسجام بیشتر جامعه شد.

فرهاد بشارتی (بازیگر سینما و تلویزیون): حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را «سیل عظیمی» توصیف می کنم که نشان‌دهنده عزم مردم برای انتقام خون رهبر شهید بود؛ شهادت ایشان و اعضای خانواده‌شان، احساس خشم و نفرت نسبت به تروریسم جهانی را برانگیخت.

ارسلان قاسمی (بازیگر سینما و تلویزیون): مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب «شکوهمند و غرورآفرین» بود و حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام روشنی از همبستگی و وحدت ملی به همراه داشت.

اتابک نادری (بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون): این جریان عظیم تشییع رهبر شهید تجلی وحدت و همبستگی ملی است.

نیما کرمی (مجری تلویزیون): یک اتفاق بسیار مهم و تاریخی رخ داد. در بسیاری از کشورها، زمانی که رهبر یا شخصیت بزرگ آن کشور از دنیا می‌رود، جامعه با نوعی آشفتگی و تزلزل روبه‌رو می‌شود؛ اما در کشور ما پس از شهادت ایشان، نه‌تنها انسجام داخلی افزایش یافت، بلکه در میان کشورها و جریان‌هایی که همسو با این تفکر هستند نیز همبستگی بیشتری شکل گرفت.

محمد داودی (فیلمنامه نویس و کارگردان سینما): تاریخ در تکرار است و روضه پیکر کوچک از یاد نمی‌رود.

شهرام شکیبا (شاعر، نویسنده و مجری): پیام این حضور کاملا روشن است چراکه مردم و این ملت شرایط کشور را پذیرفته اند و در هر موقعیت و زمانی که نیاز باشد در صحنه حضور فعال خواهند داشت.

پرواز همای (خواننده موسیقی ایرانی): در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردم و باقی هنرمندان نیز قطعا به ایشان ادای احترام می‌کنند.

انسیه شاه‌حسینی (کارگردان سینما): شهادت برای حضرت امام خامنه‌ای عین عدالت خداوندی بود چراکه ایشان نباید بعد از یک عمر تلاش با مرگ طبیعی از دنیا می رفت و شهادت ایشان برای من دو وجه داشت؛ نخست اینگونه رفتن وی جانکاه بود و دیگری که حس خوبی به من می داد. شهادت معظم له و عاقبتی که با شهادت برای او رقم خورد عین عدالت خداوندی بود و در نهایت نیز پاداش و آنچه آرزویش را داشت به آن دست یافت.

سید جواد هاشمی (بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون): رهبر شهید تنها یک رهبر سیاسی نبود، بلکه با شناخت دقیق از سینما، آثار، کارگردانان و نویسندگان، رهبری فرهنگی نیز به شمار می‌رفتند و سینمای دینی را بیش از هر چیز، سینمای اخلاق‌محور می‌دانستند.

هادی نائیجی (کارگردان سینما و تلویزیون): تشییع رهبر شهید، رویدادی فراتر از یک رسم غم‌گُسارانه‌ ایرانی‌ها بود، نمادی از رژه‌ مقتدرانه‌ تمدن ایران را به‌رخ کشید.

بابک خواجه‌پاشا (کارگردان سینما و تلویزیون): آنکه خدا دوستش بدارد، عاقبتش همین می‌شود. علمدار می‌شود، میدان‌دار می‌شود، عزیز می‌شود، عاقبت هم شهید می‌شود.

امرالله احمدجو (کارگردان تلویزیون و سینما): رهبر شهید بارها بر اهمیت روایت صحیح تاریخ تأکید داشتند. از نگاه ایشان، اگر یک ملت نتواند تاریخ، شخصیت‌ها و حوادث بزرگ خود را با زبان هنر روایت کند، دیگران این کار را انجام خواهند داد و چه‌بسا تصویری ناقص یا نادرست از آن ارائه کنند.

ایوب آقاخانی (نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون): من این روزها احساس داشتن هویت را در اوج تجربه کردم؛ غرور ملی، سربلندی و عظمت را دوباره زمزمه کردم. امروز من در جهان «منم ... یک منِ واقعی».

شهنام شهابی (بازیگر تلویزیون) : باورِ اینکه امروز، آخرین روزی‌ست که خاکِ این سرزمین، بوسه‌گاهِ گام‌های «بزرگ‌ترین و ایرانی‌ترینِ تاریخ» است، بر جانمان سنگینی می‌کند؛ اما می‌دانیم تو فراتر از یک کالبد، «مکتوبی مجسم» از اراده و ایمان بودی که در هر ورق از زندگی‌ات، مسیرِ حق را ترسیم کردی. آسمانِ ایران دیگر هر روز در سوگِ تو سنگین است؛ تو در کالبدِ این خاک نماندی، که در «جانِ زمان» حل شدی. ما امروز تو را به آغوشِ این خاک می‌سپاریم، نه برای وداع، که برای آنکه در هر ذره از این خاک، شکوهِ ایستادگی‌ات تجلی یابد.

حسین تراب نژاد (نویسنده و فیلمنامه نویس): او در دفتر کارش بود، حی و حاضر، بدون هیچ جلوه‌های ویژه‌ای.

مرتضی رزاق کریمی (تهیه‌کننده سینما): معتقدم توجه به آنچه رهبر شهید در ادوار مختلف درباره هنر سینما گفتند می‌توانست باعث پیشرفت سینمای ایران شود.

مجتبی راعی (کارگردان سینما): نحوه شهادت مقام معظم رهبری، عالی‌ترین تفسیر از شخصیت ایشان است.