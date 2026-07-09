به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اقدامات خرابکارانه و تهدیدات امنیتی دشمن در برخی مناطق کشور که با هدف ایجاد ناامنی، اخلال در خدمات عمومی و برهم زدن آرامش مردم طراحی و اجرا شد، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری مؤثر بخش‌های نظامی و امنیتی، مجموعه‌ای از تمهیدات ویژه را برای حفظ ایمنی پروازها، صیانت از جان مسافران و تداوم خدمات هوانوردی به اجرا گذاشت.

وی افزود: این اقدامات همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب نیز در حال اجرا بود و موجب شد سازمان هواپیمایی کشوری ضمن رصد لحظه‌ای وضعیت ایمنی و امنیت فضای کشور، سناریوهای جایگزین و اقدامات جبرانی لازم را برای تداوم عملیات هوانوردی، انتقال ایمن پیکر مطهر و همچنین جابه‌جایی زائران و مسافران پروازهای داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی و اجرا کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با محکوم کردن اقدامات مخرب دشمن که با هدف ایجاد اخلال در خدمات عمومی و تأثیرگذاری بر امنیت و آرامش کشور صورت گرفت، تأکید کرد: تمامی تصمیمات مربوط به تغییر برنامه برخی پروازها صرفاً بر مبنای الزامات ایمنی، ارزیابی‌های امنیتی و حفظ جان و آرامش مردم اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش داشت با ایجاد ناامنی در برخی نقاط کشور، روند ارائه خدمات عمومی از جمله حمل‌ونقل هوایی را با اختلال مواجه کند، اما با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول، عملیات هوانوردی کشور بدون وقفه ادامه یافت و تنها در موارد محدودی، به‌منظور پیشگیری از هرگونه مخاطره، تغییراتی در برنامه برخی پروازها اعمال شد.

شیرودی تصریح کرد: تأخیر، جابه‌جایی یا لغو موقت تعدادی از پروازها ناشی از اجرای تدابیر پیشگیرانه و مدیریت شرایط امنیتی بود و این تصمیمات صرفاً برای حفظ ایمنی پروازها و صیانت از جان مسافران اتخاذ شد.

وی ضمن دلجویی از مسافرانی که پروازهای آنان با تأخیر، جابه‌جایی یا لغو موقت مواجه شد، اظهار کرد: امنیت و سلامت مردم خط قرمز صنعت هوانوردی کشور است و برای تمامی مسافران متأثر از این شرایط، تمهیدات لازم به‌منظور کاهش مشکلات، تسریع در ارائه خدمات و جبران اختلالات پیش‌بینی و اجرا شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری شرکت‌های هواپیمایی و سایر دستگاه‌های مسئول، تمامی ظرفیت‌های خود را برای حفظ پایداری خدمات هوانوردی، صیانت از حقوق مسافران و بازگشت برنامه پروازها به شرایط عادی به کار گرفته و روند رفع اختلالات با جدیت ادامه دارد.