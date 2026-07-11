ادعای ورود ۱۰ فروند هواپیمای عربستان به ناوگان هوایی کشور کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جمع خبرنگاران درباره تعیین قیمت بلیت پروازهای اربعین اظهار کرد: در حال تعامل و مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی هستیم و به محض نهایی شدن جمع‌بندی، قیمت بلیت هواپیما برای اربعین به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی افزود: قیمت بلیت هواپیما تابع متغیرهایی از جمله نرخ ارز و نرخ سوخت است و این عوامل در تعیین نرخ نهایی تأثیرگذار هستند. با این حال، تلاش می‌کنیم در تعامل با شرکت‌های هواپیمایی هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی نهایی برسیم و پس از آن، جزئیات قیمت بلیت پروازهای اربعین را به اطلاع مردم برسانیم.

شیرودی خاطرنشان کرد: ادعای ورود ۱۰ فروند هواپیما از عربستان و الحاق آن‌ها به ناوگان هوایی کشور صحت ندارد، شرکت‌های خصوصی به‌صورت مستقل برای خرید هواپیما اقدام می‌کنند، اما خبر منتشرشده درباره ورود این ۱۰ فروند هواپیما مورد تأیید نیست.