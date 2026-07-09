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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵

دانسفهان در سوگ رهبر انقلاب

دانسفهان در سوگ رهبر انقلاب

دانسفهان- مردم دانسفهان پنجشنبه شب در سوگ رهبر شهید انقلاب ضمن عزاداری بر خونخواهی آن امام شهید تاکید کردند.

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کد مطلب 6883703

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