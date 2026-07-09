https://mehrnews.com/x3cx2L ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6883703 استانها قزوین استانها قزوین ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ دانسفهان در سوگ رهبر انقلاب دانسفهان- مردم دانسفهان پنجشنبه شب در سوگ رهبر شهید انقلاب ضمن عزاداری بر خونخواهی آن امام شهید تاکید کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6883703 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت مسجد رهبر شهید، سنگری که کلاسهایش کابوس ساواک بود اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و سی و یکمین شبِ حمایت مردم شازند از ولایت فقیه شب صدو سیویکم تجمع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب برچسبها تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید
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