ترکیب ایمان و قدرت سخت دشمن را در تنگنا قرار داده است

سردار علی فتحیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور پرشور و عظمت فهم و شهادتطلبی مردم در برابر دشمن، نشاندهنده بلوغ سیاسی و ایمانی ملت است که با تکیه بر روحیه جهادی و قرآنمحوری، توانستهاند در برابر نظام سلطه ایستادگی کرده و با استقامت خود، مسیر پیروزی را برای نظام اسلامی روشن کنند.
وی افزود: همانطور که در قرآن کریم آمده است، «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم»؛ اگر اراده و استقامت ما برای ماندن بر مسیر حق حفظ شود، طرحهای دشمن برای تضعیف کشور مهیا نخواهد شد و حتماً به پیروزی نهایی دست خواهیم یافت.
جانشین سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: دشمن اصلی ما از همان سالهای نخست نهضت امام خمینی(ره)، یعنی سال ۴۲، آمریکا هدفگذاری شده بود؛ هدف بزرگی که باعث شد ما نیز ظرفیتها و توانمندیهای خود را به همان اندازه بزرگ و در سطح مقابله با دشمنی چنین قدرتمند، ارتقا دهیم.
فتحیان تصریح کرد: اشتباه محاسباتی دشمن این است که قدرت را تنها در ابزار و سختافزار میبیند، در حالی که قدرت واقعی در اراده، ایمان و عامل انسانی نهفته است؛ ما ثابت کردیم که حتی با دست خالی و در شرایط سخت، اما با دلهایی مملو از ایمان، توانستیم در برابر تمام دنیا برخیزیم.
وی بیان کرد: امروز دشمن تمام تمرکز خود را از جنگهای سخت به سمت جنگ نرم و تلاش برای تضعیف ایمانها معطوف کرده است، اما ما با بهرهگیری از تفکر ناب امام و تربیت رهبر معظم انقلاب، توانستهایم از ظرفیتهای درونی خود برای مقابله با این تهاجم استفاده کنیم.
جانشین سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: ترکیب «قدرت نرم» شامل ایمان و شهادتطلبی، در کنار «قدرت سخت» شامل توانمندیهای مادی، معادله قدرت را برای دشمن بههم ریخته و باعث سردرگمی آنها شده است؛ چرا که با وجود تمام فشارها و تحریمها، نتوانستهاند اراده ملت را در هم بشکنند.
فتحیان اضافه کرد: باید هوشیار باشیم؛ دشمن تلاش میکند با ایجاد فضاهای تحقیرآمیز و ترویج اخبار کاذب، میان مردم و نظام شکاف ایجاد کند تا دچار تزلزل شویم، اما همین همت و انسجام اجتماعی که امروز در میان مردم دیده میشود، اصلیترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولین و تمامی فعالان، مراقبت از حرمتها و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از هرگونه نارضایتیهای احتمالی است؛ ما باید چنان مدیریت کنیم که دشمن نتواند از گافهای اجتماعی برای تضعیف روحیه ملت استفاده کند.
جانشین سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان گفت: حضور مقتدرانه مردم در صحنهها، همان چیزی است که دشمن را به شکست و ناامیدی وامیدارد و نشان میدهد که هیچ تحریم و فشاری نمیتواند بر جوشش درونی این ملت غلبه کند.
فتحیان بیان کرد: در نهایت، با حفظ همین دقت، هوشیاری و مدیریت اجتماعی، دشمن در تمامی جبههها شکست خواهد خورد و ما با تکیه بر ارادهای که از ایمان برآمده، به پیروزیهای درخشان خود ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: دشمن با هدف تضعیف ارادهها، سعی در ایجاد فضای ناامیدی و ترویج تهمتهای بیاساس دارد تا نظام را در تنگنا قرار دهد، اما باید بدانیم که همین ایستادگی و بلوغ که امروز در مردم مشاهده میکنیم، بزرگترین مانع برای اجرای طرحهای تهاجم اجتماعی دشمن است.
جانشین سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: ما در برابر یک جنگ تمامعیار قرار داریم که تنها به میدانهای جنگ محدود نمیشود؛ بنابراین حفظ انسجام اجتماعی و مراقبت از حرمتها، ضرورتی است که باید با دقت و هوشیاری تمام از سوی تمامی نیروها و مسئولان دنبال شود تا راه بر سوءاستفادههای دشمن بسته بماند.
فتحیان یادآور شد: قدرت واقعی جمهوری اسلامی، برخاسته از جوشش درونی ملت و تکیه بر ظرفیتهای ایمانمحور است؛ ظرفیتی که با هیچ تحریم و فشار خارجی از بین نمیرود و تنها با حفظ همین هوشیاری و مدیریت اجتماعی است که میتوان دشمن را در تمامی عرصهها به شکست و زوال کشاند.
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