به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت دو پله در رده‌بندی جهانی فدراسیون جهانی والیبال سقوط کرد و اکنون در جایگاه هجدهم جهان قرار دارد.

نخستین افت ایران پس از بازگشت تیم ملی روسیه به رده‌بندی رسمی فدراسیون جهانی رقم خورد؛ اتفاقی که باعث شد شاگردان روبرتو پیاتزا از رتبه شانزدهم به هفدهم نزول کنند.

هنوز از این اتفاق چند ساعتی نگذشته بود که فنلاند در دیدار رفت فینال لیگ والیبال اروپا با نتیجه ۳ بر یک هلند را شکست داد و با کسب ۵.۵۵ امتیاز، از تیم ملی ایران در رنکینگ جهانی عبور کرد.

بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی، فنلاند با ۲۱۲.۹۳ امتیاز در جایگاه هفدهم قرار گرفته و ایران با ۲۱۲.۴۵ امتیاز به رتبه هجدهم سقوط کرده است.

این جابه‌جایی می‌تواند مسیر تیم ملی والیبال ایران برای نزدیک شدن به تیم‌های برتر جهان و کسب امتیاز لازم در رنکینگ جهانی را دشوارتر از گذشته کند.