آمریکا مغلوب تیم ملی والیبال نشسته ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال نشسته ایران و آمریکا به عنوان تدارکاتی پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک امروز (چهارشنبه ۱۷ تیر) در هانگژو برگزار شد.

در این دیدار، بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته ایران در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۰ موفق به شکست آمریکا شدند.

دیدار با آمریکا، سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته بود که امروز برگزار شد. در دو دیدار ابتدایی، شاگردان هادی رضایی برابر مصر و برزیل صاحب برتری شده بودند.

تیم ملی والیبال نشسته به منظور حضور در رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک به هانگژو چین سفر کرده است. این مسابقات از جمعه ۱۹ تیر با حضور ۱۶ تیم آغاز می شود.

میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته مردان را در مسابقات پیش رو تشکیل می دهند. ملی پوشان ایران با هدایت هادی رضایی در این رقابت ها شرکت می کنند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. برنامه دیدارهای این تیم به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)