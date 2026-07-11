به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال که از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی صربستان برگزار میشود، باید به مصاف تیمهای آلمان، اسلوونی، اوکراین و ترکیه برود. ملیپوشان ایران هفته اول و دوم این رقابتها را با کسب ۲ پیروزی و ۶ شکست و قرار گرفتن در جایگاه چهاردهم جدول ردهبندی به پایان رساندند.
پس از پایان هفته دوم لیگ ملتها، ملیپوشان والیبال ایران راهی صربستان شدند تا تمرینات خود را در شهر میزبان ادامه دهند. با این حال، وقفه نسبتاً طولانی میان هفته دوم و سوم لیگ ملتها میتواند چالشی تازه برای تیم ملی باشد.
پیش از آغاز لیگ ملتها، شاگردان روبرتو پیاتزا به دلیل شرایط جنگی حاکم بر ایران تنها یک دیدار تدارکاتی برابر برزیل برگزار کردند. همین موضوع باعث شد ناهماهنگی بازیکنان در هفته نخست بهوضوح دیده شود و برخی اشتباهات ناشی از نبود هماهنگی، امتیازات مهمی را در اختیار حریفان قرار دهد.
در هفته دوم رقابتها، با تلاش بازیکنان و کادر فنی، این ناهماهنگیها تا حد زیادی برطرف شد و ملیپوشان با انسجام بیشتری به میدان رفتند. هرچند حاصل کار تنها یک پیروزی مقابل کوبا بود، اما عملکرد ایران برابر تیمهای قدرتمندی مانند ژاپن و فرانسه قابل قبول ارزیابی شد و بازیکنان اشتباهات هفته نخست را به حداقل رساندند و در سایر بخشهای بازی نیز نمایش بهتری داشتند.
با این حال، تیم ملی ایران در شرایطی به استقبال هفته سوم میرود که پیش از این مرحله هیچ مسابقه تدارکاتی برگزار نکرده است؛ این در حالی است که ملیپوشان نزدیک به ۲۰ روز در صربستان حضور دارند و فرصت مناسبی برای انجام یک بازی دوستانه و محک خوردن پیش از آغاز مسابقات در اختیار داشتند. از سوی دیگر، تیمهای آرژانتین، ایتالیا، اوکراین، اسلوونی، آلمان و لهستان در این بازه زمانی دیدارهای تدارکاتی برگزار کردند و سه حریف ایران در هفته سوم یعنی آلمان، اسلوونی و اوکراین با آمادگی بیشتری وارد مسابقات خواهند شد.
نکته قابل توجه اینکه حتی تیم ملی ژاپن، صدرنشین لیگ ملتها با ۸ پیروزی و بدون شکست، روز گذشته در یک دیدار دوستانه به مصاف کانادا رفت؛ موضوعی که نشان میدهد این تیم نیز برای حفظ آمادگی خود از فرصتهای موجود استفاده کرده و از برنامهریزی مناسبی برخوردار است.
سال گذشته نیز تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای ۲۰۲۵ از فاصله دو هفتهای میان هفته دوم و سوم استفاده کرد و پیش از آغاز هفته سوم، یک دیدار دوستانه برابر لهستان در اولشتن برگزار کرد و سپس راهی گدانسک، میزبان مسابقات شد. بر همین اساس انتظار میرفت امسال نیز چنین برنامهای برای شاگردان پیاتزا در نظر گرفته شود تا تیم ملی با آمادگی بیشتری وارد هفته سوم شود؛ موضوعی که با توجه به شرایط فعلی و حساسیت دیدارهای پیشرو، میتوانست نقش مهمی در افزایش هماهنگی و آمادگی بازیکنان ایفا کند.
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