پیروزی دختران والیبال نشسته در گام نخست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، تیمملی والیبال نشسته بانوان که با نام "شهیده صفیه علیقورچی" و با پیراهنی منحصر به فرد که منقش به پرچم سه رنگ کشورمان است، در نخستین روز از رقابتهای قهرمانی جهان، در اولین دیدار خود به مصاف تیم روآندا قهرمان آفریقا رفت.
تیم ملی با ترکیب اصلی زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، بتول خلیل زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و لیبرو مهری فلاحی رقابت خود را آغاز کرد و
در ست های اول، دوم و سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ مقتدرانه برابر قهرمان آفریقا پیروز شد.
تیمملی بانوان ایران در گروه یک مسابقات با تیمهای های چین، روآندا و کنیا همگروه هستند و فردا در دومین دیدار خود از ساعت ۹ صبح به وقت ایران به مصاف تیم کنیا می رود.
در این رقابت ها تیم های اول و دوم سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب خواهند کرد.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان در اولین دیدار در مسابقات قهرمانی جهان در مصاف با تیم روآندا قهرمان آفریقا پیروز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، تیمملی والیبال نشسته بانوان که با نام "شهیده صفیه علیقورچی" و با پیراهنی منحصر به فرد که منقش به پرچم سه رنگ کشورمان است، در نخستین روز از رقابتهای قهرمانی جهان، در اولین دیدار خود به مصاف تیم روآندا قهرمان آفریقا رفت.
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