شکست برزیل مقابل تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته که صبح امروز (به وقت هانگژو چین) در دیداری تدارکاتی برابر مصر صاحب برتری شده بود، قرار بود دومین دیدار تدارکاتی خود را برابر آمریکا برگزار کند اما این دیدار با تغییر در برنامه کلی برابر برزیل برگزار شد.

در دیدار با برزیل نیز ملی پوشان والیبال نشسته ایران در سه گیم متوالی و به نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ صاحب برتری شدند.

با برگزاری دیدار برابر مصر و برزیل، سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته برابر آمریکا برگزار می شود.

دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته در هانگژو محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک پیگیری می شود.

این مسابقات از جمعه ۱۹ تیر آغاز می شود.