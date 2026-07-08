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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

شکست برزیل مقابل تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیداری تدارکاتی

شکست برزیل مقابل تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیداری تدارکاتی

تیم ملی والیبال نشسته دومین دیدار تدارکاتی خود پیش از حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک را با پیروزی برابر برزیل به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته که صبح امروز (به وقت هانگژو چین) در دیداری تدارکاتی برابر مصر صاحب برتری شده بود، قرار بود دومین دیدار تدارکاتی خود را برابر آمریکا برگزار کند اما این دیدار با تغییر در برنامه کلی برابر برزیل برگزار شد.

در دیدار با برزیل نیز ملی پوشان والیبال نشسته ایران در سه گیم متوالی و به نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ صاحب برتری شدند.

با برگزاری دیدار برابر مصر و برزیل، سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته برابر آمریکا برگزار می شود.

دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته در هانگژو محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک پیگیری می شود.

این مسابقات از جمعه ۱۹ تیر آغاز می شود.

کد مطلب 6882444

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