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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

پورعسگری و آقاجانی برنده جایزه «منتخب هواداران» شدند

پورعسگری و آقاجانی برنده جایزه «منتخب هواداران» شدند

ملی‌پوشان والیبال ساحلی، با کسب بیشترین میزان آرای هواداران در نظرسنجی کنفدراسیون والیبال آسیا، عنوان «تیم منتخب هواداران» (Fans’ Choice) در بخش والیبال ساحلی مردان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، در نخستین دوره مراسم اهدای جوایز کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC Gala Night ۲۰۲۶)، عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، زوج ملی‌پوش والیبال ساحلی ایران، عنوان «منتخب هواداران» (Fans’ Choice) را در بخش مردان از آن خود کردند.

نکته حائز اهمیت در این موفقیت، ماهیت متفاوت این جایزه است؛ برخلاف سایر جوایز که بر اساس ترکیبی از ۷۰ درصد رأی کمیته AVC و ۳۰ درصد رأی مردمی تعیین می‌شوند، جایزه «منتخب هواداران» ۱۰۰ درصد بر اساس رأی مستقیم و مستقیم علاقه‌مندان انتخاب شده است. این بدان معناست که پورعسگری و آقاجانی با تکیه بر حمایت خالصانه و بی‌واسطه هواداران، توانسته‌اند محبوب‌ترین بازیکنان ساحلی آسیا شناخته شوند.

رامون سوزارا، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا نیز با تبریک این موفقیت به عباس پورعسگری، علیرضا آقاجانی و سایر برندگان این بخش، بر پیوند عمیق میان ورزشکاران و هواداران در قاره آسیا تأکید کرد.

نخستین دوره مراسم اهدای جوایز کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC Gala Night ۲۰۲۶) در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ (۸ آگوست ۲۰۲۶) به میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد و در این مراسم رسمی، از عملکرد درخشان این دو ساحلی‌باز در سال ۲۰۲۵ تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6883312

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