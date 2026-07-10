به گزارش خبرنگار مهر، یونس قوام‌ لاله ظهر جمعه در نشست هیات پزشکی ورزشی آذربایجان‌شرقی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده طی یک سال گذشته افزود: با وجود تمامی مشکلات، محدودیت‌های مالی و شرایط خاص کشور، مجموعه هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی با اتکا به کار تیمی، همدلی و برنامه‌ریزی توانسته مسیر رو به رشدی را طی کند و امروز از رتبه یازدهم کشور به رتبه پنجم ارتقا یابد.

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان عنوان کرد: اگر شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی اخیر موجب ایجاد وقفه در برخی برنامه‌ها نمی‌شد، بدون تردید شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست کشور نیز برای هیات پزشکی ورزشی استان وجود داشت، موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مجموعه و تلاش بی‌وقفه اعضای هیئت‌رئیسه، کارکنان و مسئولان کمیته‌ها می باشد.

قوام لاله با بیان اینکه موفقیت‌های امروز نتیجه تلاش یک فرد نیست، بلکه حاصل همدلی تمامی ارکان هیات است، اذعان داشت: امروز هر کمیته بخشی از بار مسئولیت این مجموعه را بر دوش دارد و انتظار می‌رود این روحیه همکاری و کار گروهی بیش از گذشته تقویت شود.

آموزش، موتور محرک توسعه ورزش

وی در ادامه با قدردانی از عملکرد کمیته آموزش، این کمیته را یکی از ارکان اصلی توسعه علمی ورزش استان دانست و یادآور شد: طی ماه‌های اخیر دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی ارزشمندی برگزار شده و عملکرد این کمیته قابل قبول و رضایت‌بخش بوده است.

قوام لاله خاطرنشان کرد: هر اندازه فعالیت‌های آموزشی هیات پزشکی ورزشی گسترش یابد، جایگاه آموزش در مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان نیز بیش از گذشته تقویت خواهد شد، آموزش صحیح، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های ورزشی، ارتقای دانش مربیان، ورزشکاران و مدیران ورزشی و افزایش کیفیت خدمات پزشکی ورزشی است.

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان با تأکید بر تعامل میان هیات ‌های ورزشی اظهار داشت: تمامی هیات ‌های ورزشی استان باید هیات پزشکی ورزشی را شریک تخصصی خود بدانند و همکاری لازم را در تمامی برنامه‌ها، مسابقات، آموزش‌ها و خدمات پزشکی داشته باشند، چرا که سلامت ورزشکاران مهم‌ترین سرمایه ورزش استان است.

وی همچنین بر حضور مؤثر کمیته‌های تخصصی در مسابقات ملی و بین‌المللی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات تخصصی در رویدادهای مهم ورزشی شد.

دکتر قوام‌لاله با قدردانی ویژه از عملکرد کمیته روابط عمومی اظهار داشت: خوشبختانه امروز روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی به جایگاهی رسیده که در تماس انجام‌شده با فدراسیون پزشکی ورزشی، از آن به عنوان روابط عمومی برتر یاد شد که این موضوع مایه افتخار و خوشنودی مجموعه است.

وی اظهار کرد: تولید محتوای حرفه‌ای، پوشش مستمر اخبار، انعکاس فعالیت‌های کمیته‌ها، تعامل مطلوب با رسانه‌ها و حضور مؤثر در فضای مجازی سبب شده است اقدامات هیات پزشکی ورزشی استان در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد و انتظار می‌رود این روند با قدرت بیشتری ادامه یابد.

درمان، توانبخشی و حفظ کیفیت خدمات از الزامات هیات پزشکی ورزشی استان می باشد

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان با اشاره به فعالیت مرکز فیزیوتراپی و کمیته توانبخشی تشریح کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در ماه‌های اخیر موجب کاهش مراجعات شده است، اما این موضوع نباید موجب کاهش کیفیت خدمات شود.

رئیس هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی ادامه داد: لازم است با افزایش بهره‌وری از تمامی ظرفیت موجود برای خدمت‌رسانی به ورزشکاران استفاده شود.

وی همچنین از تلاش‌های کمیته درمان و کمیته توانبخشی قدردانی کرد و اذعان داشت: این ۲ کمیته با وجود همه مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های درمان، خدمات ارزشمندی به ورزشکاران ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود با جذب اعضای جدید و توسعه خدمات تخصصی، نقش پررنگ‌تری در سلامت ورزش استان ایفا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت کمیته بانوان اظهار داشت: این کمیته باید با جذب کارشناسان توانمند، متخصص و فعال، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهد تا بانوان ورزشکار استان بیش از گذشته از خدمات آموزشی، درمانی و پزشکی ورزشی بهره‌مند شوند.

رئیس هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به افزایش موارد پوکی استخوان در میان برخی ورزشکاران، بر ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی، غربالگری و پیشگیری تأکید کرد و افزود: آموزش صحیح در این زمینه می‌تواند از بروز آسیب‌های جدی در آینده جلوگیری کند.

دکتر قوام‌لاله افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیات پزشکی ورزشی دانسته و تصریح کرد: تمامی کمیته‌ها باید در کنار اجرای برنامه‌های تخصصی، برای جذب ورزشکاران، افزایش پوشش خدمات و توسعه فعالیت‌های هیئت تلاش مضاعف داشته باشند.

وی همچنین ارائه گزارش‌های منظم از سوی تمامی کمیته‌ها را ضروری عنوان کرده و توضیح داد: گزارش‌دهی دقیق، مستندسازی فعالیت‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد، لازمه برنامه‌ریزی صحیح و حرکت رو به جلو است.

یونس قوام‌لاله در ادامه با تأکید بر اینکه رسالت هیات پزشکی ورزشی، فرهنگ‌سازی، آموزش و حمایت از جامعه ورزش است، اظهار داشت: باید باشگاه‌ها را به جایگاهی برسانیم که خودشان برای کسب اعتبار، رعایت استانداردهای پزشکی ورزشی و ارتقای سطح خدمات پیشقدم شوند چرا که رویکرد ما هرگز برخورد پلیسی و مچ‌گیری نیست، بلکه هدف، همراهی، هدایت و ارتقای سطح سلامت ورزش استان است.

وی افزود: موفقیت هیات پزشکی ورزشی زمانی محقق خواهد شد که تمامی کمیته‌ها با همدلی، تعامل و کار گروهی در کنار یکدیگر فعالیت کنند و هر بخش، خود را در موفقیت کل مجموعه سهیم بداند.

رئیس هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی سپس از عملکرد کمیته فرهنگی و ورزش همگانی تقدیر کرد و یادآور شد: این کمیته طی ماه‌های گذشته با حضور مؤثر در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، مشارکت در اجتماعات مردمی، اجرای طرح "سه‌شنبه‌های سلامت"، حضور در مناسبت‌های مختلف و ارائه خدمات در مناطق کم‌برخوردار، نقش ارزشمندی در ترویج فرهنگ سلامت و ورزش همگانی ایفا کرده است.

وی بر تداوم این برنامه‌ها تأکید کرده و افزود: توسعه ورزش همگانی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت و جذب ورزشکاران جدید باید از مهم‌ترین مأموریت‌های این کمیته باشد.

قوام‌لاله در ادامه با اشاره به عملکرد کمیته پوشش پزشکی مسابقات اظهار داشت: این کمیته یکی از حساس‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های هیئت است و سلامت ورزشکاران در میادین ورزشی تا حد زیادی مرهون حضور نیروهای متخصص این کمیته است.

وی با انتقاد از همکاری نکردن برخی هیات ‌های ورزشی با این کمیته افزود: انتظار می‌رود تمامی هیات ‌های ورزشی همکاری لازم را با کمیته پوشش پزشکی مسابقات داشته باشند تا خدمات پزشکی با کیفیت مطلوب در تمامی رقابت‌ها ارائه شود.

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان همچنین بر لزوم پرداخت به موقع حق‌الزحمه نیروهای پوشش پزشکی و تعیین تکلیف مطالبات این کمیته از هیئت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: تمامی افرادی که در پوشش پزشکی مسابقات فعالیت می‌کنند، باید مدارک تخصصی خود را ارائه کرده و نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی اقدام کنند تا خدمات ارائه‌شده مطابق با ضوابط قانونی و استانداردهای حرفه‌ای باشد.

وی کاهش هزینه‌های پوشش پزشکی مسابقات را از دیگر برنامه‌های هیات عنوان کرد و گفت: باید با مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی دقیق، ضمن حفظ کیفیت خدمات، هزینه‌های اضافی نیز کنترل شود.

قوام‌لاله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد ستاد نظارت هیات افزود: از وضعیت موجود رضایت کامل نداریم و انتظار می‌رود این بخش با حضور میدانی بیشتر، نظارت دقیق‌تر و ارائه گزارش‌های کارشناسی، نقش مؤثرتری در ارتقای سطح باشگاه‌ها و اماکن ورزشی ایفا کند.

عملکرد کمیته مالی هیات ممتاز است

وی سپس از عملکرد کمیته مالی و خزانه‌داری هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه این کمیته با مدیریت صحیح منابع، انضباط مالی، شفافیت در امور و برنامه‌ریزی دقیق، عملکردی ممتاز در سطح کشور داشته و امروز هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی از نظر مدیریت مالی در زمره هیات ‌های برتر کشور قرار دارد.

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان با قدردانی ویژه از خزانه‌دار هیات افزود: مدیریت دقیق منابع مالی، پیگیری امور اعتباری، حفظ نظم در پرداخت‌ها و صیانت از سرمایه‌های هیات، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اجرایی داشته و بدون شک بخش عمده‌ای از موفقیت‌های امروز هیئت، مرهون تلاش‌های مسئولانه کمیته مالی و خزانه‌داری است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، مجموعه هیات تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به ورزشکاران به کار گرفته و اجازه نداده است مشکلات مالی مانعی برای خدمت‌رسانی به جامعه ورزش باشد.