به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سرویس اورژانس اندلس روز جمعه اعلام کرد آتش‌سوزی که به دلیل دمای بالا، رطوبت کم و بادهای شدید شعله‌ور شده بود، به سرعت به شهرداری همسایه، بدار، گسترش یافت. دولت منطقه‌ای هشدار سطح ۱ طرح اضطراری آتش‌سوزی جنگلی اندلس را فعال کرد، شهر بدار و چندین منطقه نزدیک تخلیه شدند و بخش‌هایی از آزادراه A-۷ و جاده N-۳۴۰A موقتاً بسته شد.

طبق یک بیانیه رسمی، برخی از قربانیان در داخل خودروهایی پیدا شدند که در شعله‌های آتش گرفتار شده بودند.

عملیات اطفاء حریق در طول شب ادامه یافت و نیروهای زمینی، هواپیماهای آتش‌نشانی و هلیکوپترها برای مهار آتش اعزام شدند.

مقامات قضایی تحقیقاتی را برای تعیین علت آتش‌سوزی و شناسایی رسمی قربانیان آغاز کرده‌اند، در حالی که سرویس‌های اورژانس همچنان در حالت آماده‌باش هستند و تلاش‌های آتش‌نشانی ادامه دارد