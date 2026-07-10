به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت یاد شهدای اسلام، به واقعه مسجد گوهرشاد و سیاستهای ضددینی رژیم پهلوی پرداخت و اظهار کرد: کشف حجاب از جمله اقدامات رضاخان برای مقابله با ارزشهای دینی و هویت اسلامی ملت ایران بود.
وی با تأکید بر اینکه حجاب هرگز به معنای خانهنشینی زنان نیست، تصریح کرد: اگر اسلام حجاب را واجب کرده، به این معناست که حضور بانوان در عرصههای اجتماعی را پذیرفته و برای صیانت از کرامت و امنیت آنان چارچوبهایی را تعیین کرده است.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: بانوان مسلمان از صدر اسلام تاکنون در مهمترین عرصههای اجتماعی و سیاسی نقشآفرینی کردهاند و حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) برجستهترین الگوهای این حضور اثرگذار هستند.
فاطمی با اشاره به جایگاه زنان در جمهوری اسلامی گفت: امروز بانوان محجبه در عالیترین مسئولیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور ایفای نقش میکنند و این واقعیت نشان میدهد حجاب نه مانع علم است، نه مانع پیشرفت و نه مانع رشد اجتماعی.
وی با استناد به اشعاری از اقبال لاهوری خاطرنشان کرد: پیشرفت غرب محصول علم و فناوری است، نه بیحجابی و رها شدن از ارزشهای اخلاقی؛ از این رو نباید توسعه را با تغییر سبک پوشش یا کنار گذاشتن فرهنگ اسلامی گره زد.
وی فلسفه حجاب را حفظ کرامت، امنیت و آرامش جامعه دانست و ادامه داد: احکام الهی با هدف صیانت از انسانها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تشریع شده و رعایت حجاب، مصداقی از این نگاه حکیمانه است.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام سجاد (ع)، آن حضرت را الگویی بیبدیل در عبادت، اخلاق، خدمت به مردم و کرامت انسانی معرفی کرد و گفت: مسئولان و صاحبان امکانات باید با الگوگیری از سیره اهلبیت (ع)، در رفع مشکلات مردم و خدمترسانی به آنان پیشگام باشند.
فاطمی همچنین از برگزاری آیینهای بزرگداشت شهدای اخیر قدردانی کرد و حضور گسترده مردم در این مراسمها را نشانه وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا دانست.
وی با اشاره به مواضع دشمنان جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: آنان تصور میکردند با فشار، تهدید و عملیات روانی میتوانند ملت ایران را از آرمانهای خود جدا کنند، اما حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، بار دیگر وحدت، انسجام و پایداری ملت ایران را به نمایش گذاشت و تمامی این محاسبات را با شکست روبهرو کرد.
امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: ملت ایران در بزنگاههای حساس همواره با حفظ وحدت و تبعیت از ارزشهای انقلاب اسلامی، توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته و این مسیر با اتکال به خداوند و حفظ تقوا ادامه خواهد یافت.
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