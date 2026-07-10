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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

ملت ایران با وحدت و حضور خود نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشت

ملت ایران با وحدت و حضور خود نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشت

شهرکرد-نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: ملت ایران با حضور گسترده و انسجام خود، بار دیگر توطئه‌های دشمنان را خنثی و اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت یاد شهدای اسلام، به واقعه مسجد گوهرشاد و سیاست‌های ضددینی رژیم پهلوی پرداخت و اظهار کرد: کشف حجاب از جمله اقدامات رضاخان برای مقابله با ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ملت ایران بود.

وی با تأکید بر اینکه حجاب هرگز به معنای خانه‌نشینی زنان نیست، تصریح کرد: اگر اسلام حجاب را واجب کرده، به این معناست که حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی را پذیرفته و برای صیانت از کرامت و امنیت آنان چارچوب‌هایی را تعیین کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: بانوان مسلمان از صدر اسلام تاکنون در مهم‌ترین عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی کرده‌اند و حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) برجسته‌ترین الگوهای این حضور اثرگذار هستند.

فاطمی با اشاره به جایگاه زنان در جمهوری اسلامی گفت: امروز بانوان محجبه در عالی‌ترین مسئولیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور ایفای نقش می‌کنند و این واقعیت نشان می‌دهد حجاب نه مانع علم است، نه مانع پیشرفت و نه مانع رشد اجتماعی.

وی با استناد به اشعاری از اقبال لاهوری خاطرنشان کرد: پیشرفت غرب محصول علم و فناوری است، نه بی‌حجابی و رها شدن از ارزش‌های اخلاقی؛ از این رو نباید توسعه را با تغییر سبک پوشش یا کنار گذاشتن فرهنگ اسلامی گره زد.

وی فلسفه حجاب را حفظ کرامت، امنیت و آرامش جامعه دانست و ادامه داد: احکام الهی با هدف صیانت از انسان‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تشریع شده و رعایت حجاب، مصداقی از این نگاه حکیمانه است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام سجاد (ع)، آن حضرت را الگویی بی‌بدیل در عبادت، اخلاق، خدمت به مردم و کرامت انسانی معرفی کرد و گفت: مسئولان و صاحبان امکانات باید با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، در رفع مشکلات مردم و خدمت‌رسانی به آنان پیشگام باشند.

فاطمی همچنین از برگزاری آیین‌های بزرگداشت شهدای اخیر قدردانی کرد و حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها را نشانه وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا دانست.

وی با اشاره به مواضع دشمنان جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: آنان تصور می‌کردند با فشار، تهدید و عملیات روانی می‌توانند ملت ایران را از آرمان‌های خود جدا کنند، اما حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، بار دیگر وحدت، انسجام و پایداری ملت ایران را به نمایش گذاشت و تمامی این محاسبات را با شکست روبه‌رو کرد.

امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: ملت ایران در بزنگاه‌های حساس همواره با حفظ وحدت و تبعیت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته و این مسیر با اتکال به خداوند و حفظ تقوا ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6883980

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