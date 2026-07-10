حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، از امروز (جمعه) تا روز سه شنبه هفته پیش رو، در برخی از ساعات با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی در سطح استان و روی دریا، طی ساعاتی ضمن افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه در این مدت دمای بیشینه هوا در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش باد، در مناطق مستعد همراه با گردوخاک و در برخی نقاط جنوبی استان مه آلود پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا در فراساحل شمالی و مرکزی ۱۸ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و از بامداد فردا در فراساحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.