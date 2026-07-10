حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید عمق ارادت قلبی ملت به ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا سلیمان رشیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته مهاباد با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین تشییع رهبر انقلاب اظهار کرد: این حضور کمنظیر در شهرهای مختلف کشور و همچنین در برخی مناطق خارج از ایران، بیانگر پیوند ناگسستنی مردم با ارزشهای دینی، انقلابی و ملی و نشانه حمایت آنان از مسیر عزت و استقلال کشور است.
وی افزود: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در این مراسم، فارغ از قومیت، مذهب و گرایشهای مختلف، پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس همواره با انسجام و وحدت در کنار آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است.
امام جمعه موقت مهاباد گفت: حضور مردم و قدرتنمایی وحدتآفرین آنان در آیینهای تشییع و همچنین مراسمهای گرامیداشت و جاماندگان از این آیین، موجب نگرانی و ناراحتی جبهه استکبار شد، زیرا دشمنان همواره تلاش کردهاند میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند، اما این حضور مردمی تمامی محاسبات آنان را برهم زد.
ماموستا رشیدی اضافه کرد: دشمنان با مشاهده این وحدت و انسجام بار دیگر به اقدامات خصمانه روی آوردند، اما ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدیدها و توطئهها با هوشیاری، مقاومت و اتحاد ایستادگی خواهد کرد.
دشمنان با حمله به جنوب کشور، در تلاش برای تحت الشعاع قرار دادن مراسم تشییع بودند
وی با اشاره به حمله هوایی به سواحل جنوبی کشور گفت: چنین اقداماتی با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مراسمهای باشکوه بدرقه شهید قائد امت و تحتالشعاع قرار دادن وحدت مردم انجام میشود، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمان مناسب و با اقتدار پاسخ لازم را به این اقدامات خواهند داد.
امام جمعه موقت مهاباد ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و باشکوه مردم در آیین بینالمللی تشییع رهبر انقلاب تاکید کرد: شهادت و فقدان این شخصیت والامقام هرگز موجب توقف حرکت انقلاب اسلامی نخواهد شد، بلکه راه، اندیشه و آرمانهای ایشان همچنان در میان مردم زنده خواهد ماند و درخت تنومند انقلاب با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه شخصیتهای بزرگ با رفتن از میان مردم، آثار و اندیشههای خود را باقی میگذارند، گفت: خدمت به مردم، دفاع از ارزشهای اسلامی و پایبندی به اصول انقلاب از جمله ویژگیهایی بود که نام و یاد شهید قائد امت را در تاریخ ماندگار خواهد کرد.
ماموستا رشیدی همچنین حضور اقوام و مذاهب مختلف در آیین تشییع را نشانه وحدت و همدلی ملت ایران دانست و افزود: حضور پررنگ مردم با فرهنگها و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر بار دیگر ثابت کرد که وحدت میان مسلمانان، سرمایهای بزرگ برای مقابله با توطئههای دشمنان است.
اتحاد مسلمانان معادلات جهان را تغییر میدهد
وی تصریح کرد: هر زمان که مسلمانان با یکدیگر متحد باشند، آثار این همبستگی تنها محدود به یک منطقه نخواهد بود، بلکه تاثیرات آن در معادلات جهانی نیز نمایان خواهد شد.
امام جمعه موقت مهاباد با بیان اینکه تفرقه مهمترین عامل ضعف امتهای اسلامی است، گفت: کشورهای اسلامی از ظرفیتهای فراوان انسانی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند و اگر این ظرفیتها در سایه وحدت و همدلی به کار گرفته شود، قدرت امت اسلامی در عرصه جهانی افزایش خواهد یافت و دشمنان جرات تعرض و تجاوز به مسلمانان را نخواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مسوولیتپذیری افراد در گفتار و نوشتار تاکید کرد و گفت: انسان باید همواره مراقب سخنان، نوشتهها و مطالبی باشد که در فضای حقیقی و مجازی منتشر میکند، زیرا هر کلمه میتواند آثار مثبت یا منفی در جامعه برجای بگذارد.
ماموستا رشیدی افزود: مسوولیت انسان تنها به سخنان شفاهی محدود نمیشود، بلکه فعالیت در فضای مجازی، انتشار پستها، یادداشتها و حتی دیدگاهها و نظرهای کوتاه نیز دارای مسوولیت اجتماعی و اخلاقی است.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که یک سخن یا نوشته میتواند موجب آگاهیبخشی، امیدآفرینی و تقویت همدلی در جامعه شود، مطالب نادرست و شایعه نیز میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد؛ بنابراین لازم است افراد با دقت و آگاهی بیشتری در این زمینه رفتار کنند.
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