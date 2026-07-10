جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و تردد در این محور به صورت یکطرفه از شمال به جنوب انجام میشود.
وی افزود: هماکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، در محدودههای گزنک، پل زنگوله و سیاهبیشه سنگین است.
صادقی همچنین با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: ترافیک در محدوده سهراهی چلاو تا بایجان نیمهسنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها به صورت روان و عادی در جریان است.
نظر شما