به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در مینی‌پالایشگاه مستقر در شهرک صنعتی سراب‌حمام شهرستان پلدختر خبر داد.

وی اظهار داشت: حدود سه ساعت پیش، در مینی‌پالایشگاه مستقر در شهرک صنعتی سراب‌حمام شهرستان پلدختر که متعلق به یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، آتش‌سوزی رخ داد و بلافاصله نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای مهار حریق به محل اعزام شدند.

پورعلی افزود: هم‌اکنون هشت دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه نیروهای عملیاتی و عوامل وزارت نیرو در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق با تمام ظرفیت در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به بررسی‌های اولیه، گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه، آتش‌سوزی احتمالاً از بخش مواد اولیه این واحد صنعتی آغاز شده و شائبه سهل‌انگاری نیز مطرح است، هرچند درباره علت وقوع حادثه تا پایان عملیات اطفا و انجام بررسی‌های کارشناسی نمی‌توان به صورت قطعی اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: این واحد صنعتی پیش از این نیز اخطارهای ایمنی لازم را از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کرده بود.

پورعلی یادآور شد: این مینی‌پالایشگاه سال گذشته نیز دچار آتش‌سوزی شده بود که در آن حادثه، حریق در مدت زمان کوتاهی مهار شد، اما در حادثه امروز به دلیل شدت و گستردگی آتش، عملیات اطفا زمان‌بر شده و همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد مخازن فرعی این کارخانه دچار حریق شده‌اند، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون مخزن اصلی از آتش‌سوزی در امان مانده است.

وی خاطرنشان کرد: سوخت مورد استفاده در این واحد صنعتی، روغن خودرو است و پس از مهار کامل آتش و بررسی دقیق کارشناسان، علت نهایی حادثه و میزان خسارات وارده اعلام خواهد شد.