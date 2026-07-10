به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، با صدور پیامی از حضور مردم استان در آیینهای وداع و بدرقه یادشده قدردانی کرد.
در متن پیام استاندار لرستان آمده است: امروز که به برکت خون «آقای شهید ایران»، پیوند ملت با ولایت و رهبری بیش از هر زمان دیگری به نمایش گذاشته شده است، مردم ایران اسلامی و لرستان پس از ۱۳۰ روز انتظار، فرصت یافتند با پیکر رهبر شهید خود وداع کنند.
وی در ادامه این پیام با اشاره به حضور مردم در مراسمهای برگزارشده، آورده است: مردم ایران از زمان اعلام خبر شهادت رهبر مسلمانان جهان، با حضور در صحنههای مختلف، همراهی و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و پس از آن نیز در آیینهای وداع و تشییع، ارادت خود را ابراز کردند.
استاندار لرستان در بخش دیگری از پیام خود، به برگزاری مراسم تشییع در شهرهای مختلف اشاره کرده و افزوده است: رهبر شهید ایران در میان بدرقه گسترده مردم در شهرهای مختلف تشییع و سپس در جوار بارگاه مطهر حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد و مردم لرستان نیز با حضور در این آیینها و همچنین برگزاری مراسمهای مختلف در نقاط گوناگون استان، در سوگ وی به عزاداری پرداختند.
شاهرخی در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
وی همچنین از حضور پرشور مردم لرستان در آیینهای وداع و بدرقه قدردانی و تأکید کرد: این حضور، زمینهساز تداوم موفقیتها، عزت و سربلندی ایران در عرصههای مختلف خواهد بود.
استاندار لرستان در پایان، دوام توفیقات ملت ایران و مردم لرستان را از خداوند متعال مسئلت کرد.
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