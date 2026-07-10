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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

ارادت قلبی شیعیان تایلند به رهبر شهید انقلاب اسلامی

ارادت قلبی شیعیان تایلند به رهبر شهید انقلاب اسلامی

شیراز- شیعیان تایلندی در گفتگو با خبرنگار مهر از عشق و علاقه به رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌گویند.

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کد مطلب 6884240

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