https://mehrnews.com/x3cxfJ ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6884240 استانها فارس استانها فارس ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ ارادت قلبی شیعیان تایلند به رهبر شهید انقلاب اسلامی شیراز- شیعیان تایلندی در گفتگو با خبرنگار مهر از عشق و علاقه به رهبر شهید انقلاب اسلامی میگویند. دریافت 11 MB کد مطلب 6884240 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد جلوهای از خدمترسانی بیوقفه بود مراسم گرامیداشت رهبر شهید در بهبهان عشق و علاقه خانواده پاکستانی به رهبر شهید انقلاب پیکر شهید ستوان سوم حمید زارعی در میناب تشییع میشود خاکسپاری ۲ شهید جنایت اخیر آمریکا در گلزار شهدای اهواز بازدید خبرنگاران بینالمللی از مناطق آسیبدیده لامرد در جنگ رمضان تشرف زائران به رواق دارالذکر برای زیارت مزار رهبر شهید انقلاب برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران تایلند
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