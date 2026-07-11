به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی اظهار کرد: با تلاش کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و همکاری مجموعه دهکده طبیعت باراجین، ۹ پرنده شکاری که پیش‌تر به دلیل آسیب‌دیدگی تحت درمان و بازپروری قرار گرفته بودند، پس از تأیید سلامت، در زیستگاه‌های طبیعی خود رهاسازی شدند.

وی افزود: این پرندگان شامل ۲ عقاب طلایی، ۶ سارگپه پابلند و یک جغد گوش‌دراز هستند که پس از طی مراحل درمان و بازیابی توانایی پرواز و شکار، در ارتفاعات شمال قزوین و مناطق موشقین و زرشک به طبیعت بازگشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با بیان اینکه هر پرنده شکاری سرمایه‌ای ارزشمند برای تنوع زیستی استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: بازگرداندن این گونه‌ها به چرخه طبیعت حاصل همکاری دوستداران حیات‌وحش، کارشناسان محیط زیست و مجموعه دهکده طبیعت است و مشاهده بازگشت آن‌ها به زیستگاه‌های طبیعی، انگیزه مضاعفی برای محیط‌بانان ایجاد می‌کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر کمک به احیای تنوع زیستی، پیام روشنی برای متخلفان حوزه شکار و صید دارد که یگان حفاظت محیط زیست با تمام توان از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش حفاظت خواهد کرد.

مدیرعامل دهکده طبیعت باراجین نیز با اشاره به روند درمان این پرندگان گفت: تمامی تلاش مجموعه بر آن بود تا این پرندگان علاوه بر بهبود جسمانی، رفتار طبیعی، قدرت پرواز و توانایی شکار خود را بازیابند تا بتوانند بدون وابستگی در طبیعت به زندگی ادامه دهند.

در این عملیات، پس از انجام بررسی‌های تخصصی، تأیید دامپزشک و تنظیم صورت‌جلسات قانونی، پرندگان در مناسب‌ترین زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان با قدردانی از همکاری مجموعه دهکده طبیعت باراجین، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه جانور وحشی آسیب‌دیده، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات درمانی و حفاظتی لازم پیش از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر انجام شود.