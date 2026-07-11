ترجمه‌ «پارادوکس دموکراتیک» شانتال موف منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر توسط پویا نعمت‌اللهی ترجمه و در 170 صفحه با قیمت 510 هزار تومان از سوی این مؤسسه‌ انتشاراتی عرضه شده است. موف در این اثر به تبیین رویکردی نوین به دموکراسی می‌پردازد که مبتنی بر پذیرش آنتاگونیسم و تعارض به‌مثابه‌ وجهی گریزناپذیر از سیاست دموکراتیک است. شانتال موف در این کتاب هشدار می‌دهد که انکار ماهیت ذاتاً مناقشه‌آمیز دموکراسی، نه‌تنها پیشرفت محسوب نمی‌شود بلکه تهدیدی جدی برای نهادهای دموکراتیک به شمار می‌آید.

او در این کتاب با ایده‌های اندیشمندانی چون راولز، هابرماس، اشمیت، دریدا و گرامشی گلاویز می‌شود تا ایده‌ محوری خود مبنی بر نقش مرکزی «مخالف» در دموکراسی لیبرال مدرن را نظریه‌پردازی کند. رویکردی که موف از آن دفاع می‌کند با عنوان «آگونیسم» شناخته شده که متعهد به پذیرش تعارضات و تقسیم‌بندی‌ها است؛ بدین صورت که به جای آنکه تلاش کند سرشت واقعی مرزها و صورت‌های حذف و طرد را پشت پرده‌ عقلانیت یا اخلاقیات پنهان کند، آنها را مورد تایید و تصدیق قرار می‌دهد.

کتاب «پارادوکس دموکراتیک» اکنون در دسترس علاقه‌مندان به حوزه‌های علوم سیاسی، فلسفه قاره‌ای، جامعه‌شناسی و فلسفه‌ی سیاسی قرار دارد و با مراجعه به سایت مؤسسه‌ لوگوس و همچنین کتابفروشی‌های نشر ققنوس قابل تهیه است.