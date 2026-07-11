به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مشفق، دکترای جمعیتشناسی، با تأکید بر اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت بهتنهایی برای افزایش نرخ فرزندآوری کافی نیست، گفت: اثربخشی سیاستهای جمعیتی به میزان زیادی به ثبات اقتصادی و اجتماعی، بهبود وضعیت اشتغال، درآمد و ایجاد امید به آینده وابسته است.
وی با اشاره به ادامه اجرای سیاستهای پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در دولت چهاردهم، افزود: قانون جوانی جمعیت تنها بخشی از راهکارهای افزایش جمعیت را در بر میگیرد و عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی نقش تعیینکنندهای در موفقیت این سیاستها دارند.
عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، کنترل تورم، کاهش رکود، بهبود درآمد سرانه و ایجاد فرصتهای شغلی را از مهمترین زمینههای موفقیت سیاستهای جمعیتی برشمرد و گفت: در کنار این عوامل، باید ارزشها و نگرشهای خانوادهمحور نیز تقویت شود و سیاستهای فرهنگی در مسیر حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت کنند.
وی با بیان اینکه امروز دغدغه بسیاری از زوجهای جوان تنها فرزندآوری نیست، بلکه آینده فرزندان و شرایط فرزندپروری است، تصریح کرد: خانوادهها نیاز دارند نسبت به آینده فرزندان خود احساس امنیت و اطمینان داشته باشند و مطمئن شوند که میتوانند آنان را در محیطی باثبات و قابل پیشبینی پرورش دهند.
مشفق تأکید کرد: مشوقهای جمعیتی باید به سمت کاهش هزینههای اقتصادی، اجتماعی، روانی و ذهنی فرزندپروری هدایت شوند تا خانوادهها با اطمینان بیشتری برای فرزندآوری تصمیم بگیرند.
وی همچنین با اشاره به تأثیر شرایط امنیتی و تنشهای منطقهای بر فضای روانی جامعه گفت: کاهش احساس امنیت و افزایش نگرانی نسبت به آینده میتواند بر تصمیم افراد برای ازدواج و همچنین تمایل زوجهای جوان به فرزندآوری اثر منفی بگذارد.
استاد جمعیت شناسی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین سیاست در شرایط کنونی، ایجاد امید به آینده و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بهبود شرایط کشور است؛ زیرا افزایش امید اجتماعی و امنیت روانی، دو پیشران مهم برای رشد ازدواج، تحکیم خانواده و افزایش تمایل به فرزندآوری به شمار میروند.
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