به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین پیشبینیهای هواشناسی، آسمان استان قم در امروز شنبه ۲۰ تیرماه صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.
برای شهر قم در روز شنبه، حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۴۶ درجه سانتیگراد پیشبینی شده که بیانگر تداوم استقرار هوای بسیار گرم در استان است.
بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد این شرایط جوی در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه نیز ادامه خواهد داشت و آسمان همچنان صاف خواهد بود.
در این روز نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید با سرعت ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت از سمت شرق پیشبینی شده و در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
حداقل دمای شهر قم در روز یکشنبه ۲۴ و حداکثر دما ۴۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
دادههای ثبتشده در شبانهروز گذشته نشان میدهد دمای هوای شهر قم به ۴۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
همچنین جمکران با ثبت دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و شکوهیه با حداقل دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه قم در ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
قم- پیش بینی های هواشناسی قم از تداوم استقرار هوای گرم همراه با وزش باد نسبتاً شدید همراه با احتمال خیزش گردوخاک خبر می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین پیشبینیهای هواشناسی، آسمان استان قم در امروز شنبه ۲۰ تیرماه صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.
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