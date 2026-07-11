به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز ناظریان،صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی افزایش دمای هوا در روزهای آینده، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیک مصرف برق استان تهران طی روزهای آینده از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور خواهد کرد و حفظ پایداری شبکه نیازمند همراهی مشترکان در مدیریت مصرف انرژی است.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ است، افزود: بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق در فصل گرم سال به استفاده از تجهیزات سرمایشی مربوط می‌شود.

ناظریان تصریح کرد: به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات به بار سرمایشی شبکه برق استان تهران افزوده می‌شود که این میزان معادل مصرف برق بیش از ۲۵۰ هزار خانوار است.

سخنگوی صنعت برق استان تهران از شهروندان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، در حفظ پایداری شبکه برق مشارکت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف، مهم‌ترین عامل تأمین برق پایدار و عبور موفق از روزهای اوج گرمای تابستان است.