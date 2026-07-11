هشدار زرد هواشناسی در پی افزایش وزش بادهای شمالی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از روز شنبه در شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، هامون، زاهدان، تفتان، خاش، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، گلشن، میر جاوه، شاهد وزش باد همراه با گرد و خاک هستیم.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: روز یک‌شنبه همه مناطق استان تحت تاثیر این بادها قرار می گیرند و روز دوشنبه در شهرستانهای شمالی و نوار غربی استان وزش بادشدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محورهای زاهدان–زابل و زاهدان - بم شود. همچنین، افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.

ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک مناسب استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم را داشته باشند. کشاورزان نیز برای پیشگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی خود اتخاذ کنند.