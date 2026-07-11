به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مصلای امام خمینی (ره) تبریز، با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید، اظهار کرد: مردم تبریز از نخستین ساعات پس از شهادت رهبر شهید با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و آیین‌های مختلف، عشق و ارادت خود را به ایشان به نمایش گذاشتند و این وفاداری جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ولایت است.

وی با اشاره به حدیث «مَن کانَ لله کانَ اللهُ لَه»، افزود: کسی که تمام عمر خود را برای خدا صرف کند، خداوند نیز در دنیا و آخرت بهترین پاداش را به او عطا می‌کند و این محبت و دلبستگی مردم به رهبر شهید، بخشی از اجر الهی مجاهدت‌های خالصانه ایشان در دنیا است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه محبوبیت رهبر شهید تنها به جایگاه ولایت محدود نبود، گفت: شخصیت ممتاز، اخلاق، علم، مدیریت، روحیه انقلابی و مردم‌داری از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که ایشان را در دل مردم جای داد و این ویژگی‌ها باید الگوی همه مسئولان نظام باشد.

مطهری‌اصل خانواده را مهم‌ترین بستر تربیت شخصیت انسان دانست و تصریح کرد: بخش مهمی از تربیت اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی فرزندان بر عهده مادران است و هیچ نهاد آموزشی نمی‌تواند جای نقش تربیتی مادر را بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید از خانواده‌های اصیل، متدین و دارای سابقه تربیتی مناسب برخاسته باشند، اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) نیز در سفارش به مالک اشتر بر همین موضوع تأکید کرده‌اند که مسئولیت‌ها به افراد صالح و تربیت‌یافته در خانواده‌های شریف سپرده شود.

امام جمعه تبریز، روحیه انقلابی رهبر شهید را حاصل سال‌ها مجاهدت، زندان، مبارزه و تحمل سختی‌ها دانست و افزود: انسان‌های بزرگ با رفاه‌طلبی و آسایش به جایگاه‌های بزرگ نمی‌رسند، بلکه نتیجه سال‌ها تلاش، ایثار و مقاومت هستند.

وی یکی دیگر از شاخصه‌های برجسته رهبر شهید را عقلانیت و دانش گسترده عنوان کرد و گفت: ایشان همواره اهل مطالعه بودند و در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی شناخت عمیقی داشتند و همین ویژگی موجب می‌شد با اقشار مختلف جامعه ارتباط مؤثر برقرار کنند.

مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: مسئولان اگر می‌خواهند در میان مردم از محبوبیت و مقبولیت برخوردار باشند، باید اهل مطالعه، شناخت مسائل روز و برخوردار از مدیریت عقلانی باشند و صرف داشتن مدرک دانشگاهی برای مدیریت جامعه کافی نیست.

وی با بیان اینکه انقلابی بودن به معنای پایبندی کامل به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: رهبر شهید در برابر اصول انقلاب هیچ‌گاه عقب‌نشینی نکرد و در عین برخورد کریمانه با افراد، نسبت به خدشه وارد شدن به ارزش‌ها و اهداف انقلاب هیچ‌گونه مماشاتی نداشت.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی ساده‌زیستی را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید برشمرد و اظهار کرد: زندگی شخصی ایشان همواره به دور از تجمل و اشرافی‌گری بود و مسئولان اگر می‌خواهند سخنانشان برای مردم اثرگذار باشد، باید سبک زندگی خود را با زندگی عموم مردم هماهنگ کنند.

وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از فاصله گرفتن برخی مسئولان از سبک زندگی مردم است و هرچه مسئولان ساده‌زیست‌تر و مردمی‌تر باشند، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

مطهری‌اصل در بخش پایانی سخنان خود، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، تنها به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است و همه باید نسبت به این توطئه هوشیار باشند.

وی افزود: ملت ایران با تبعیت از رهبری، حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، می‌تواند تمامی نقشه‌های دشمن را خنثی کند و همانند گذشته با تکیه بر عقلانیت، همدلی و انسجام از این مقطع تاریخی نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.