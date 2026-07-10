اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی راهبرد اصلی جبهه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا زیربنای اخلاق، عبادت و ایمان حقیقی است و انسان را به مراتب والای معنوی میرساند.
وی با بیان اینکه محبت به اهلبیت (ع) زمانی ارزشمند است که با اطاعت و عمل به دستورات آنان همراه باشد، افزود: استمرار این مسیر در دوران غیبت با تبعیت از ولایتفقیه امکانپذیر است و حمایت از ولیامر مسلمین، استمرار ولایت اهلبیت (ع) به شمار میرود.
امام جمعه تبریز با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، این حضور را نشانه دلدادگی مردم به اهلبیت (ع) و آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور مستمر مردم در مراسمهای اخیر، جلوهای از وفاداری به ارزشهای دینی و انقلابی است.
مطهریاصل با اشاره به برکات تشییع باشکوه رهبر شهید، اظهار کرد: این مراسم علاوه بر تقویت وحدت داخلی، انسجام جبهه مقاومت در منطقه را نیز به نمایش گذاشت و نشان داد که ملتهای منطقه همچنان در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی همدل و همصدا هستند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: متأسفانه برخی افراد با گفتار، نوشتار یا رفتار خود به وحدت کشور آسیب میزنند، در حالی که امروز بیش از هر زمان دیگری باید از هرگونه اختلافافکنی پرهیز کرد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی همچنین از کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه و جمهوری آذربایجان، خواست در برابر اظهارات ضدایرانی مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی موضعگیری شفاف داشته باشند و تصریح کرد: انتظار میرود کشورهای دوست و همسایه، مواضع خود را از سخنان مقامات آمریکایی و صهیونیستی که در خاک آنان مطرح میشود، تفکیک و بهصورت رسمی اعلام کنند.
وی با اشاره به تحولات منطقه، بر ادامه حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: ملت ایران بر اصول خود در مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی استوار خواهد ماند و از آرمانهای انقلاب اسلامی عقبنشینی نخواهد کرد.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز واقعه مسجد گوهرشاد، حجاب و عفاف را از ارزشهای مهم اسلامی برشمرد و بر ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با شیوههای اقناعی و اخلاقی تأکید کرد.
وی همچنین با گرامیداشت روز تأمین اجتماعی و بهزیستی، خواستار تقویت پوشش بیمهای خدمات درمانی شد و گفت: دولت، مجلس و دستگاههای بیمهگر باید زمینهای فراهم کنند که مردم جز رنج بیماری، دغدغه دیگری برای تأمین هزینههای درمان نداشته باشند.
مطهریاصل در پایان با دعوت مردم به صرفهجویی در مصرف برق، گاز و سایر حاملهای انرژی، خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح مصرف میتوان از بروز مشکلات در فصل گرم سال جلوگیری کرد.
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