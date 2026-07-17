به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا تنها در گفتار و ادعا خلاصه نمیشود، بلکه حقیقت آن زمانی آشکار میشود که باور قلبی انسان در رفتار و عمل او نیز نمایان باشد.
وی با بیان اینکه اعمال انسان به میزان خلوص و تقوای او نزد خداوند ارزش پیدا میکند، افزود: انسان متقی کسی است که خود را همواره در محضر پروردگار بداند و در سخن گفتن، نگاه کردن، رفتار اجتماعی، کسبوکار و همه امور زندگی، حدود الهی را رعایت کند.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه میان ایمان زبانی و ایمان عملی تفاوت وجود دارد، ادامه داد: اگر کسی ادعا کند خداوند را قبول دارد، اما در عمل به فرمانهای الهی بیتوجه باشد، باید در حقیقت ایمان خود بازنگری کند؛ چراکه نشانه ایمان واقعی، تسلیم در برابر خواست خداوند است.
عاشورا؛ تجلی اوج تسلیم در برابر اراده الهی
مطهریاصل در ادامه با اشاره به ایام محرم و ضرورت تبیین معارف عاشورا، اظهار کرد: یکی از پرسشهایی که درباره واقعه کربلا مطرح میشود این است که چرا خداوند در روز عاشورا به امام حسین(ع) یاری ظاهری نکرد و اجازه داد آن حادثه عظیم رخ دهد.
وی افزود: پاسخ این پرسش را باید در سنت الهی در طول تاریخ جستوجو کرد؛ چراکه خداوند در بسیاری از مقاطع، بندگان صالح خود را در مسیر امتحان قرار داده است تا میزان ایمان، صبر و تسلیم آنان آشکار شود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به داستان حضرت نوح(ع) و حضرت موسی(ع)، گفت: در همه این حوادث، هدف الهی آن بوده است که صف حق از باطل و انسانهای خالص از مدعیان جدا شوند.
وی ادامه داد: در واقعه عاشورا نیز یاران امام حسین(ع) با شناخت مسیر حق و تسلیم در برابر ولی خدا، به بالاترین مقام رسیدند و ماندگارترین الگوی وفاداری و ایمان در تاریخ شدند.
انقلاب اسلامی؛ آزمونی برای شناخت خالصها از مدعیان
امام جمعه تبریز با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب را از بزرگترین تحولات تاریخ معاصر دانست و گفت: در زمانی که بسیاری تصور نمیکردند اسلام بتواند دوباره در عرصه جهانی نقشآفرین شود، ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) حرکتی عظیم را آغاز کرد.
وی افزود: دشمنان از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی و انواع توطئهها تلاش کردند این حرکت را متوقف کنند، اما ایستادگی مردم نشان داد که اراده ملتها با فشار و تهدید از بین نمیرود.
مطهریاصل با بیان اینکه انقلاب اسلامی نیز مانند دیگر آزمونهای الهی موجب آشکار شدن صفها شده است، اظهار کرد: در طول این مسیر مشخص شد چه کسانی در ادعاهای خود صادق هستند و چه کسانی تنها در شرایط راحتی و آسایش از ارزشها سخن میگویند.
دشمن از حضور مردم در صحنه هراس دارد
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در اقتدار کشور، گفت: دشمنان به خوبی میدانند قدرت جمهوری اسلامی فقط در تجهیزات نظامی و امکانات دفاعی خلاصه نمیشود، بلکه پشتوانه اصلی آن حضور مردم در صحنه است.
وی افزود: موشک، توان دفاعی، قدرت سیاسی و همه ظرفیتهای کشور زمانی اثرگذار است که پشتوانه مردمی وجود داشته باشد؛ به همین دلیل دشمن تلاش میکند حضور مردم را کمرنگ کند.
مطهریاصل با اشاره به تلاش دشمن برای اختلافافکنی میان مردم، تصریح کرد: دشمن با طرح مسائل حاشیهای و ایجاد اختلاف میان افراد و جریانها میخواهد مردم را از حضور در صحنههای مهم بازدارد.
وی ادامه داد: مردم برای افراد، سخنرانان یا برنامههای جانبی در صحنه حاضر نمیشوند، بلکه حضور آنان برای دفاع از ارزشها، انقلاب و عمل به تکلیف است.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه حضور مردم در اجتماعات مختلف موجب دلگرمی نیروهای مسلح و مسئولان کشور است، گفت: دشمن نباید احساس کند مردم خسته شدهاند یا پشتیبانی خود را از نظام و انقلاب کاهش دادهاند.
خونخواهی شهدا برای جلوگیری از عادی شدن ترور و جنایت است
مطهریاصل در ادامه با اشاره به موضوع خونخواهی شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت، اظهار کرد: پیگیری خون شهدا تنها به معنای پاسخ به یک جنایت نیست، بلکه برای جلوگیری از عادی شدن ترور و جنایت در جهان است.
وی افزود: اگر دشمن احساس کند میتواند بدون هزینه دست به ترور و کشتار بزند، این رفتار را ادامه خواهد داد؛ بنابراین باید بداند ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز سکوت نمیکند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند شهادت فرزندان این ملت، نه موجب ترس و عقبنشینی، بلکه موجب افزایش ایستادگی و مقاومت خواهد شد.
ملت ایران مسیر عزت و استقلال را ادامه میدهد
امام جمعه تبریز در پایان با تأکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی توان نابودی این انقلاب را ندارند، گفت: آنچه دشمن به دنبال آن است، تضعیف اراده مردم و ایجاد فاصله میان ملت و آرمانهای انقلاب است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ایمان، وحدت، بصیرت و حضور مردم در صحنه وجود داشته باشد، توطئههای دشمنان راه به جایی نخواهد برد.
مطهریاصل در پایان خطبههای خود برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، عزت ملت ایران، حفظ امنیت کشور و پیروزی جبهه حق بر باطل دعا کرد.
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