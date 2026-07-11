به گزارش خبرنگار مهر، اکبر احمدزاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه حفظ دستاوردهای جنگ اخیر از بدست آوردن آنها مهم تر است، گفت: با توجه به تحولات منطقه و تهدیدهای آمریکا، لزوم هوشیاری مسولان و مردم در برابر فشارها و جنگ روانی دشمن مورد انتظار است.

احمدزاده تصریح کرد: خطای محاسباتی تنها از بزرگ‌نمایی دشمن ناشی نمی‌شود، بلکه کوچک‌شماری دشمن نیز به همان اندازه خطرناک است، زیرا هر دو واقع‌بینی را از جامعه و تصمیم‌گیران سلب کرده و زمینه تصمیم‌های نادرست را فراهم می‌کند.

فرماندار شهرستان شبستر با بیان اینکه پیروزی‌های واقعی حاصل شناخت دقیق از توان خود، دشمن و شرایط میدان است، افزود: نباید رجزخوانی و جنگ روانی را با محاسبه راهبردی اشتباه گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اقتدار امروز جمهوری اسلامی را حاصل مجاهدت‌ها و رهبری حکیمانه «رهبر شهید» دانست و گفت: پیشرفت‌های علمی، فناوری، دفاعی، اقتصاد مقاومتی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش قدرت بازدارندگی کشور، میراث ماندگار این راهبرد است و ایران امروز با تکیه بر توان داخلی به قدرتی اثرگذار در منطقه تبدیل شده است.

احمدزاده با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، مذاکره به معنای تسلیم نیست، بلکه امتداد میدان نبرد است و باید در راستای تثبیت دستاوردهای ملی دنبال شود. لذا تدابیری که در سطوح بالای نظام از جمله شورای عالی امنیت ملی اتخاد می گردد و مورد تایید رهبری است قابلیت اجرایی دارد.

رئیس شورای اداری شهرستان شبستر تأکید کرد: انتظار مردم از مسئولان، مدیریت هوشمندانه اقتصاد و استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای است و نباید اجازه داد اقتصاد کشور معطل مذاکرات بماند. بطوریکه در جنگ اخیر با تدابیر خادمان مردم هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی بوجود نیامد.

فرماندار شهرستان شبستر همچنین خواستار روشنگری بیشتر مسئولان درباره روند مذاکرات شد و گفت: در شرایطی که دشمن از طریق جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های نادرست به دنبال تشویش افکار عمومی است، باید واقعیت‌ها برای مردم به‌درستی تبیین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بخش تسوج پرداخت و اظهار داشت: بیشتر مردم تسوج همیشه از محرومیت های این بخش گله مند هستند ولی تلاش شده است در تصمیمات مسولان در حوزه های مختلف از جمله آب، راه های دسترسی و فضاهای ورزشی اعتبارات لازم تخصیص یابد.