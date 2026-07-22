به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات آذربایجان شرقی با تأکید بر جایگاه عدالت اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: تحقق عدالت تنها وظیفه دولت نیست، بلکه همه افراد جامعه در برپایی قسط و رعایت حقوق عمومی مسئولیت دارند.

وی با اشاره به نقش زکات در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: زکات باید به گونه‌ای هزینه شود که ضمن کاهش فقر، زمینه توانمندسازی محرومان، تقویت فرهنگ کار و تولید و کاهش وابستگی و بیکاری را فراهم کند.

امام جمعه تبریز با انتقاد از رواج تنبلی، واسطه‌گری و کسب ثروت بدون تولید، گفت: فرهنگ صحیح اقتصادی اقتضا می‌کند درآمد و رفاه حاصل کار و تلاش باشد، نه رانت، دلالی و بهره‌برداری از موقعیت‌های خاص.

مطهری‌اصل ادامه داد: قوانین و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مسیر تولید هموار و زمینه سودجویی‌های ناسالم محدود شود.

وی با تأکید بر اهمیت روستا و کشاورزی در اقتصاد کشور، توسعه واقعی روستاها را فراتر از اجرای طرح‌های عمرانی دانست و افزود: پویایی روستاها در گرو فراهم کردن امکانات تولیدی از جمله آب، بذر، کود و حمایت‌های لازم از کشاورزان است تا از مهاجرت بی‌رویه به شهرها جلوگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی همچنین کار و کسب روزی حلال را از ارزش‌های بنیادین در سیره پیامبران و اولیای الهی برشمرد و گفت: در فرهنگ دینی، کار تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه عبادتی ارزشمند و زمینه‌ساز عزت فرد و جامعه به شمار می‌رود.

وی در پایان زکات را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول، این فریضه الهی بیش از پیش در مسیر کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی به کار گرفته شود.