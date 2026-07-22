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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

مطهری‌اصل: زکات باید در مسیر توانمندسازی محرومان هزینه شود

مطهری‌اصل: زکات باید در مسیر توانمندسازی محرومان هزینه شود

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: زکات باید در مسیر توانمندسازی محرومان، تقویت فرهنگ کار و تولید و کاهش فقر هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات آذربایجان شرقی با تأکید بر جایگاه عدالت اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: تحقق عدالت تنها وظیفه دولت نیست، بلکه همه افراد جامعه در برپایی قسط و رعایت حقوق عمومی مسئولیت دارند.

وی با اشاره به نقش زکات در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: زکات باید به گونه‌ای هزینه شود که ضمن کاهش فقر، زمینه توانمندسازی محرومان، تقویت فرهنگ کار و تولید و کاهش وابستگی و بیکاری را فراهم کند.

امام جمعه تبریز با انتقاد از رواج تنبلی، واسطه‌گری و کسب ثروت بدون تولید، گفت: فرهنگ صحیح اقتصادی اقتضا می‌کند درآمد و رفاه حاصل کار و تلاش باشد، نه رانت، دلالی و بهره‌برداری از موقعیت‌های خاص.

مطهری‌اصل ادامه داد: قوانین و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مسیر تولید هموار و زمینه سودجویی‌های ناسالم محدود شود.

وی با تأکید بر اهمیت روستا و کشاورزی در اقتصاد کشور، توسعه واقعی روستاها را فراتر از اجرای طرح‌های عمرانی دانست و افزود: پویایی روستاها در گرو فراهم کردن امکانات تولیدی از جمله آب، بذر، کود و حمایت‌های لازم از کشاورزان است تا از مهاجرت بی‌رویه به شهرها جلوگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی همچنین کار و کسب روزی حلال را از ارزش‌های بنیادین در سیره پیامبران و اولیای الهی برشمرد و گفت: در فرهنگ دینی، کار تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه عبادتی ارزشمند و زمینه‌ساز عزت فرد و جامعه به شمار می‌رود.

وی در پایان زکات را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول، این فریضه الهی بیش از پیش در مسیر کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی به کار گرفته شود.

مطهری‌اصل: زکات باید در مسیر توانمندسازی محرومان هزینه شود

کد مطلب 6895804

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