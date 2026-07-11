به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان آمریکایی سلول های خون انسان را به نوعی از سلول بنیادی تبدیل کردند که به نوبه خود قابلیت تبدیل شدن به هر نوع بافت یا اندام بدن را دارد. سپس این سلول‌ها را درون بیضه‌های مصنوعی رشدیافته از سلول‌های موش قرار دادند.

سلول های زایا پس از قرار گرفتن داخل بیضه ها به «سلول های زایای اولیه مردانه» ( spermatogonia)، نوعی از سلول که ریشه تمام اسپرم های تولیدی مردان در طول عمرشان است، تبدیل شدند. سلول های مذکور پس از بلوغ به تعداد زیادی افزایش یافتند و در نهایت بالغ شدند و دمی تشکیل دادند که به آنها اجازه حرکت می داد.

به گفته دکتر «اوین ویلان» از دانشگاه پنسیلوانیا، این سنگ اولیه ای است که در آینده اسپرم را در آزمایشگاه تولید می کند.

وی در ادامه افزود: این دستاورد امیدی برای مردانی که دچار «آزواسپرمی» هستند و هیچ اسپرمی ندارند، فراهم می کند.

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مردان نابارور دچار آزواسپرمی هستند به همین دلیل اهدای اسپرم یا به سرپرستی گرفتن کودک تنها گزینه آنها برای پدر شدن به حساب می آید. اما اگر بتوان از سلول های پوستی مردان اسپرم ساخت، این فرایند مسیری را برای آنها فراهم می کند تا فرزندان بیولوژیکی خود را داشته باشند.

البته محققان اشاره کرده اند سلول های زایای جدید باید چند مرحله تکاملی دیگر را برای تبدیل شدن به اسپرم طی کنند که شامل تقسیم به شیوه صحیح است تا نخست به اسپرماتوسیت‌ و سپس اسپرماتید تبدیل شوند و دم آنها رشد و بتوانند حرکت را آغاز کنند.

اما حتی می توان اسپرماتیدها را در فرایند آی وی اف به کار برد زیرا آنها تمام ماده ژنتیکی صحیح برای تشکیل یک نوزاد را دارند. در حال حاضر روش مشابهی برای تولید سلول های زایای زنانه توسعه یافته است.

دکتر «کوتارو ساساکی»، متخصص پزشکی تولیدمثل انسان در دانشگاه پنسیلوانیا در این باره می گوید: چالش بزرگ بعدی، بازسازی دقیق مراحل پایانی اسپرم‌زایی است که در نهایت به تولید اسپرم‌هایی با کارایی کامل می‌انجامد. من معتقدم که این امر سرانجام محقق خواهد شد.

با این وجود محققان معتقدند هنوز موانع فنی و اخلاقی زیادی در این زمینه وجود دارد. در حال حاضر استفاده از اسپرم آزمایشگاهی در درمان های ناباروری در انگلیس غیرقانونی است که این قانون باید تغییر کند.