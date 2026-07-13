به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پرواز دستهجمعی پرندهها» با محوریت روایت مستند شکلگیری، حرکت تیمی و موفقیت شرکت بهپویان، یک شرکت پیشرو و آیندهنگر دانشبنیان در حوزه هوش مصنوعی، با قلم بهزاد دانشگر به همت انتشارات راهیار چاپ و روانه بازار نشر شد.
این اثر، روایت زندگی و مسیر پرفرازونشیب جوانانی است که هسته اولیه آشنایی و فعالیتهایشان در یک مسجد و مجموعه فرهنگی مذهبی در شهر مشهد شکل گرفت. این همافزایی در دوران دانشجویی به یک تصمیم بزرگ و تاسیس یک شرکت دانشبنیان در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی منجر شد؛ مسیری علمی و تجربی که در نهایت آنها را به طراحی و تولید یک هوش مصنوعی صنعتی در ایران رساند.
کتاب «پرواز دستهجمعی پرندهها» با نگاهی ساختارمند به ابعاد حرکت تیمی این نخبگان جوان میپردازد و تاثیر متقابل فعالیتهای علمی بر شکلگیری شخصیت اعضای تیم و نقش هر یک از آنها در رشد شرکت را به تصویر میکشد.
بخش مهمی از این اثر، به تشریح دستاوردهای ملی این مجموعه دانشبنیان اختصاص دارد؛ جوانانی که با طراحی و راهاندازی یک سامانه هوشمند و کاربردی، موفق به ایجاد تحول و تاثیر بسزا در صرفهجویی منابع حیاتی آب، برق و گاز کشور شدهاند و خود را به عنوان مجموعهای پیشرو و آیندهنگر در صنعت ایده و فناوری تثبیت کردهاند.
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