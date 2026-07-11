به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین، با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری، اظهار کرد: بسیاری از سرمایهگذاران با انگیزه ایجاد اشتغال و تولید وارد استان میشوند، اما گرفتار شدن در پیچیدگیهای اداری موجب دلسردی آنان میشود و مدیریت استان موظف است این موانع را برطرف کند.
وی با تأکید بر حمایت از صنایع تبدیلی افزود: این صنایع ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد میکنند و باید روند صدور مجوزها و پاسخگویی به سرمایهگذاران به گونهای اصلاح شود که زمان آنان هدر نرود.
استاندار قزوین منطقه ویژه اقتصادی تاکستان را یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه صادرات استان دانست و تصریح کرد: باید هرچه سریعتر مراحل قانونی این پروژه تکمیل و زمینه بهرهبرداری از آن فراهم شود.
نوذری همچنین با اشاره به تصویب پارک لجستیک کشاورزی گفت: این مجموعه فرصت مهمی برای ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی استان است و با جذب سرمایهگذاران توانمند میتوان زمینه صادرات محصولات استان با برند و کیفیت مطلوب را فراهم کرد.
وی از سفر قریبالوقوع هیأت تجاری قزوین به روسیه خبر داد و بیان کرد: این سفر با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارهای صادراتی انجام میشود و در جریان آن دو تفاهمنامه در حوزه همکاریهای استانی و توسعه روابط بخش خصوصی در بخشهای کشاورزی، صنعت، بازرگانی و گردشگری به امضا خواهد رسید.
استاندار قزوین با اشاره به انتخاب استان اولیانوفسک روسیه به عنوان مقصد این سفر افزود: این استان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و خودروسازی روسیه و همچنین تولیدکننده غلات و نهادههای دامی، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاریهای مشترک با قزوین دارد.
نوذری با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای جهانی برای تولیدات استان اظهار کرد: محصولات قزوین در حوزههایی همچون شوینده، شیشه، کاشی و سرامیک از کیفیت و مزیت رقابتی بالایی برخوردارند و باید با برنامهریزی هدفمند، سهم صادرات این محصولات افزایش یابد.
وی از برگزاری «میز تخصصی صنعت شوینده» در استان خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این میز، شناسایی چالشهای این صنعت و تدوین راهکارهای عملیاتی برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم قزوین در تجارت بینالمللی است.
استاندار قزوین در پایان توسعه صادرات را موتور محرک تولید، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار دانست و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای تحقق این هدف تأکید کرد.
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