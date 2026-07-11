بازتاب گسترده پیام رهبری در رسانه های بین المللی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی ضمن قدردانی صمیمانه از حضور ده‌ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع «آقای شهید ایران»، خطاب به امام شهید امت تأکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.

این پیام رهبری بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان عرب به همراه داشته است.

رسانه لبنانی النشره بخشی از پیام درباره خونخواهی رهبر شهید را تیتر کرد.

آناتولی: رهبر ایران بر انتقام خون آیت‌الله علی خامنه‌ای تأکید کرد





خبرگزاری «آناتولی» ترکیه در پوشش پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدوین رهبر شهید ایران، تاکید رهبر انقلاب بر انتقام خون آقای شهید ایران را تیتر کرد و نوشت: رهبر انقلاب ایران تاکید کرد که انتقام خون پدر و رهبر پیشین جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، مطالبه ملت است و قطعاً باید اجرا شود.

دیگر خبرگزاری‌های انگلیسی‌زبان از جمله رویترز، العربیه، یدیعوت آحارانوت، و آپا (خبرگزاری جمهوری آذربایجان) نیز تأکید رهبر بر انتقام خون رهبر شهید ایران را تیتر کردند.

النشره نوشت: رهبر ایران گفت:« ما انتقام خون خامنه‌ای و شهدای دو جنگ گذشته را خواهیم گرفت؛ این خواسته مردم ماست و باید محقق شود».

المسیره یمن نیز در گزارش خود، بخشی از پیام رهبر انقلاب درباره حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و تاکید ایشان بر خونخواهی شهدا و حتمی بودن آن را مورد توجه قرار داد.

شبکه المنار لبنان نیز گزارش داد: آیت الله سید مجتبی خامنه ای خطاب به سید شهید: با شما عهد می بندیم که انتقام خون پاک شما را بگیریم و این انتقام خواست مردم ماست و باید محقق شود.

رسانه مصری، مصراوی نیز نوشت: خامنه ای وعده انتقام داد و گفت: انتقام خون شهدا را خواهیم گرفت و قاتلان به نام شناخته شده‌اند.

القدس العربی نیز نوشت: مجتبی خامنه ای بر خونخواهی پدرش تاکید کرد.

رسانه کردستان ۲۴ اقلیم کردستان عراق نیز نوشت: مجتبی خامنه ای نیروهای آمریکایی در منطقه را زلزله ای وعده داد که پایگاههای آنها را نابود خواهد کرد.

این رسانه گزارش داد: وی بر آماده بودن فهرست اهداف تاکید کرد.

رسانه قطری عربی 21 نوشت: مجتبی خامنه ای پس از مراسم تشییع پدرش، وعده انتقام داد و اعلام کرد که قاتلان پدرش آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.

شبکه المیادین لبنان گزارش داد: آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: انتقام، خواست مردم است و به طور حتم محقق خواهد شد.

این رسانه لبنانی نوشت: آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی، در پیام خود به مناسبت تشییع پیکر شهید آیت‌الله علی خامنه‌ای، بر پایبندی به راه شهید تأکید و اظهار داشتند که انتقام خون رهبر شهید و خون شهدا، خواست مردم است و حتما محقق خواهد شد.

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