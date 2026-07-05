خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تداوم حضور سیل عظیم عزاداران در مصلای تهران برای وداع با پیکر رهبر شهید و اقامه نماز بر پیکر مطهر ایشان مورد توجه رسانه های خبری جهان قرار گرفته است.

تأثیرگذارترین صحنه در مراسم تشییع رهبر شهید از نگاه رسانه هندی



رسانه هندی ایندیا تودی در گزارشی نوشت که در میان مراسم گسترده تشییع رهبر شهید ایران، تابوت نوه ۱۴ ماهه ایشان بیش از هر تصویر دیگری توجه افکار عمومی و رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده است.



در این گزارش با عنوان «چگونه تابوت کوچک کنار پیکر آیت‌الله خامنه‌ای به شاخص‌ترین تصویر مراسم تشییع تبدیل شد» نوشته شده است: در میان انبوه عزاداران، تصاویر رهبر شهید و مراسم باشکوه سوگواری در تهران، تابوت کوچک «زهرا محمدی گلپایگانی» نوه ۱۴ ماهه ایشان، به تأثیرگذارترین تصویر این مراسم تبدیل شده است.



قرار گرفتن تابوت این کودک در کنار پیکر رهبر شهید و دیگر اعضای خانواده، مراسم را از یک رویداد صرفاً سیاسی و ملی به صحنه‌ای از اندوه انسانی تبدیل کرده است.



اگرچه آیین‌های تشییع رهبر شهید ایران نشان‌دهنده وحدت ملی، استقامت و تداوم جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اما تصویر این کودک، بیش از هر نماد دیگری در ذهن مخاطبان باقی مانده است.



تصویر زهرا ۱۴ ماهه که در کنار تابوت‌ها قرار داشت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی داشته و توجه افکار عمومی را از مباحث سیاسی به پیامدهای انسانی جنگ معطوف کرده است.

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب روی آنتن شبکه‌های خبری پاکستان

تمام شبکه‌های تلویزیونی پاکستان با پخش زنده مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، گزارش دادند که میلیون‌ها ایرانی در بدرقه رهبر خود حضور دارند و همه آنان روحیه ای قوی برای گرفتن انتقام خون شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی دارند.

مسئول سابق اسرائیل: مراسم تشییع نشان‌دهنده قدرت نظام ایران است

عامیت آسا مسئول سابق سرویس شاباک رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه آی ۲۴ نیوز اعتراف کرد که برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید ایران نشان دهنده قدرت این کشور است.

وی اضافه کرد: برگزاری این مراسم تشییع ثابت می کند که نظام حاکم بر ایران همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد و می تواند این خیل عظیم از جمعیت را سازماندهی کند.

آسا بیان کرد: ترامپ واقعا نمی فهمد با چه کسی سر و کار دارد و با وجود تمام تجربیاتش در خاورمیانه طی دوره اخیر در مسیر اشتباه حرکت می کند.

رصد اخبار لحظه به لحظه مراسم تشییع رهبر شهید در سایت شبکه الجزیره

وب‌سایت انگلیسی شبکه الجزیره که صفحه‌ای ویژه برای پوشش مراسم وداع مردم ایران با رهبر شهید ایجاد کرده و به صورت لحظه‌به‌لحظه اخبار را پوشش می‌دهد در بخشی از گزارش روز دوم نوشت: دومین روز مراسم عمومی تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده عزاداران در تهران برگزار شد.



عزاداران با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین شعارهایی در حمایت از خونخواهی رهبر شهید، در این مراسم حضور یافتند.





این مراسم از روز جمعه با برنامه‌ای ویژه برای حضور هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی آغاز شد و آیین‌های عزاداری عمومی نیز در طول تعطیلات آخر هفته ادامه یافته است.



انتظار می‌رود روز دوشنبه میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مرکز تهران شرکت کنند. برنامه تشییع و وداع با رهبر شهید یک هفته ادامه خواهد داشت و در چندین شهر ایران و عراق برگزار می‌شود.



روز سه‌شنبه مراسم بزرگداشتی در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و روز چهارشنبه پیکر رهبر شهید به شهرهای نجف و کربلا در عراق، محل حرم‌های مطهر امام علی(ع) و امام حسین(ع)، منتقل می‌شود.



پیکر رهبر شهید پس از برگزاری آیین‌های وداع در عراق، روز پنجشنبه بار دیگر به ایران بازگردانده خواهد شد تا مراسم خاکسپاری در حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد، زادگاه ایشان، برگزار شود.

ژاپن تایمز: مردم ایران با پرچم‌های سرخ در مصلی حاضر شده‌اند

ژاپن‌تایمز گزارش داد: دومین روز مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه با اقامه نماز بر پیکر ایشان در تهران برگزار شد.

روز شنبه نیز جمعیت گسترده‌ای از ایرانیان در آغاز مراسم تشییع حضور یافتند ؛عزادارانی که با لباس‌های سیاه و در دست داشتن پرچم‌های سرخ، که نماد خونخواهی و عدالت است، با سینه‌زنی و سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «انتقام، انتقام» در مراسم شرکت کردند.

«محمد میرصالحی» روحانی ۳۸ ساله حاضر در مراسم گفت: «رهبر برای همه ما همچون یک پدر بود و با رفتن او همه ما یتیم شده‌ایم.»

ژاپن‌تایمز همچنین نوشت تابوت رهبر شهید با عمامه سیاه ایشان، در کنار تابوت چهار تن از اعضای خانواده که در همان حمله به شهادت رسیدند، از جمله نوه خردسال ایشان، در برابر جمعیت قرار داده شد.

این روزنامه ژاپنی به نقل از «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه تهران بزرگ و مسئول برگزاری مراسم نوشت که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ میلیون نفر تنها در تهران در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید حضور یابند.

ژاپن‌تایمز همچنین نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در تهران به اجرا درآمده و برگزارکنندگان برای مدیریت ازدحام جمعیت و کاهش آثار موج گرمای پیش‌رو، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند.

سی‌ان‌ان گزارش داد؛ دومین روز تشییع رهبر شهید با حضور گسترده مردم

سی‌ان‌ان گزارش داد: همزمان با طلوع آفتاب در تهران، دومین روز مراسم عمومی تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران با حضور هزاران نفر از عزاداران در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد.

آیین اقامه نماز از نخستین ساعات بامداد به وقت محلی در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد؛ مکانی که پیکر رهبر شهید از روز شنبه برای وداع عمومی در آن قرار گرفته است.

تصاویر منتشرشده از محل مراسم نشان می‌دهد که از نخستین ساعات صبح، هزاران نفر در اطراف مصلی گرد آمده بودند تا آخرین ادای احترام خود را به پیکر رهبر شهید انجام دهند.

در این مراسم، نوای دعا و نیایش از طریق بلندگوها در فضای مصلی طنین‌انداز شد و شماری زیادی از عزاداران نیز با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آیین سوگواری شرکت کردند.

همچنین در این مراسم، علاوه بر اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، نماز میت برای چهار تن از اعضای خانواده ایشان نیز برگزار شد که همراه ایشان در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

رسانه روس: ایرانی‌ها در مصلای تهران شعار خون‌خواهی سر می‌دهند

روسیا الیوم(بخش عربی شبکه آر تی) با انتشار فیلم هایی از حضور گسترده عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در مصلای تهران گزارش داد: میلیون ها ایرانی بر پیکر خانواده رهبر شهید ایران نماز می خوانند.

در این گزارش آمده است: شرکت کنندگان در این مراسم شعار یالثارات الحسین را سر دادند.

گزارش سی‌ان‌ان عربی از حضور گسترده مردم در مصلای تهران

بخش عربی سایت شبکه سی ان ان گزارش داد، همزمان با بامداد امروز یکشنبه هزاران تن از مردم ایران برای دومین روز پیاپی خود را به مصلای تهران رساندند تا در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، حضور مردم ایران در مصلای تهران طی بامداد امروز با هدف مشارکت در اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید صورت می گیرد.

بخش عربی شبکه سی ان ان با انتشار ویدئوهایی به حضور گسترده مردم در این مراسم اشاره کرد.

در این گزارش آمده است که قرار است مراسم تشییع طی چند روز آینده ادامه پیدا کند و در نهایت پیکر رهبر شهید در جوار ضریح مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس به خاک سپرده شود.

تلویزیون عربی: خیابان‌های اطراف مصلی نیز مملو از جمعیت است

تلویزیون عربی با پوشش زنده مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در مصلای تهران گزارش داد: جمعیت بسیار زیادی در این مراسم طی روز گذشته و امروز شرکت کرده اند و می توان گفت که تعداد حاضران در این مراسم طی امروز بیشتر است.

در این گزارش آمده است: حتی خیابان های اطراف مصلی نیز مملو از جمعیت عزاداران شده است. شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان گرفتن انتقام خون رهبر شهید هستند.

تلویزیون عربی به پرچم های سرخ در دست عزداران و همچنین پرچم های جریان های محور مقاومت در این مراسم در کنار تجدید بیعت با مبانی انقلاب و رهبر جدید نیز اشاره کرد.

تی آر تی عربی نیز گزارش داد که حضور عزاداران از داخل ایران و خارج این کشور در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران همچنان ادامه دارد و قرار است تا عصر امروز یکشنبه ادامه پیدا کند.

العهد: میلیون‌ها عراقی خود را برای مراسم تشییع رهبر شهید آماده می‌کنند

پایگاه خبری العهد در گزارشی نوشت: با نزدیک شدن به تاریخ تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق طی روز چهارشنبه آینده اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم تشدید می شود. شور و شوق گسترده‌ ای در میان گروه های مختلف اجتماعی و اقشار جامعه عراق برای مشارکت فعال در این مراسم وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، عراق برای اطمینان از اتخاذ اقدامات لازم کمیته‌ای عالی رتبه متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله دفتر نخست وزیری، حشد شعبی، ادارات استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی، ادارات عتبات عالیات و وزارتخانه‌های کشور و حمل و نقل و سایر نهادهای دولتی تشکیل داده است.

در همین حال مسئولان عراقی چندین استان این کشور از جمله ذی قار، کربلای معلی، نجف اشرف، بصره و بغداد، تصمیم گرفته‌اند که چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی اعلام کنند تا شهروندان بتوانند در مراسم تشییع شرکت کنند. این در حالی است که محافل پارلمانی و گروه‌های اجتماعی از دولت عراق خواسته‌اند که چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کند.

همچنین قبایل و طوایف مختلف عراق آمادگی خود را برای شرکت فعال در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران اعلام کرده‌اند. ده‌ها موکب و حسینیه نیز اقدامات لازم برای ارائه خدمات از جمله غذا، نوشیدنی و محل‌های استراحت به جمعیت شرکت‌کننده در مراسم تشییع را آغاز کرده‌اند.

شبکه المنار تاکید کرد که سیل میلیونی مردم ایران همچنان به سمت مصلای تهران در حرکت است تا آخرین وداع را با پیکر رهبر شهید انجام دهد.

شبکه آر تی روسیه نیز گزارش داد که در کنار ایران، کربلای معلی نیز خود را برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید آماده می کند. شورای استانداری کربلای معلی اعلام کرده که این مراسم به صورت باشکوه در شأن رهبر شهید برگزار می شود و سراسر عراق منتظر فرا رسیدن آن است.

شبکه خبری قدس نیز گزارش داد: مردم ایران در جریان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند. این مراسم همچنان ادامه دارد.

شبکه العهد نیز به حضور میلیونی مردم ایران در مصلای تهران برای برگزاری مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اشاره کرده و با انتشار ویدئوهایی آن را به نمایش گذاشت.

شبکه الجزیره نیز در پوشش خبری خود گزارش داد که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مصلای تهران ادامه دارد و میلیون ها نفر از استان های مختلف ایران در کنار هیئت های سیاسی از ۳۰ کشور در این مراسم شرکت می کنند.

شبکه المسیره یمن نیز با پوشش زنده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مصلی و اقامه نماز بر پیکر ایشان گزارش داد که حضور مردم در این مراسم میلیونی بوده است.