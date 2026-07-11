اولین شکست بسکتبالیست های جوان‌ در آخرین روز غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم بسکتبال جوانان در رقابت های قهرمانی غرب آسیا، شامگاه شنبه (۲۰ تیر) در امان اردن و برابر تیم لبنان برگزار شد. در این دیدار، بسکتبالیست های نوجوان ایران با نتیجه ۷۴ به ۷۳ برابر حریف متحمل شکست شدند.

این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم بسکتبال جوانان ایران پیش از این در چهار دیدار متوالی برابر تیم های فلسطین، عراق، سوریه و اردن صاحب برتری شده بود و به این واسطه سهمیه رقابت های کاپ آسیا را از آن خود کرده بود.

بدین ترتیب، تیم بسکتبال جوانان ایران با ۴ برد و یک باخت و کسب سهمیه آسیایی به کار خود در مسابقات غرب آسیا پایان داد.

نتیجه دیدارهای تیم بسکتبال جوانان در رقابت های غرب آسیا به این شرح است:

* ایران ۹۷ – فلسطین ۸۷

* ایران ۹۶ – عراق ۲۹

* ایران ۸۲ – سوریه ۶۱

* ایران ۸۰ – اردن ۷۷

* ایران ۷۳ – لبنان ۷۴