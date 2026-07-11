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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

تعریف الگوی کشت برای اراضی تحت پوشش ایستگاه پمپاژهای لرستان

تعریف الگوی کشت برای اراضی تحت پوشش ایستگاه پمپاژهای لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: قبل از شروع فصل زراعی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ برای اراضی که تحت پوشش ایستگاه‌های پمپاژ هستند، الگوی کشت تعریف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی بعدازظهر امروز شنبه در نشست بررسی وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ لرستان ضمن تأکید بر اتمام ایستگاه‌های پمپاژ نیمه‌تمام قبل از شروع فصل زراعی پیشرو، اظهار داشت: وضعیت اعتبارات موردنیاز برای مطالعات تکمیلی، تغییر و بهسازی سازه‌های ایستگاه‌های پمپاژ، سازه و فونداسیون ایستگاه برای نصب تجهیزات و کاهش لرزش‌ها، امکانات سخت‌افزاری برای انتقال آب و دیگر مسائل مرتبط با این حوزه، بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: قبل از شروع فصل زراعی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ برای اراضی که تحت پوشش ایستگاه‌های پمپاژ هستند، الگوی کشت تعریف می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: مدیریت صحیح آب، افزایش راندمان بهره‌وری در واحد سطح و حفظ منابع آبی زیرزمینی و سطحی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

کد مطلب 6885037

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