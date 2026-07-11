آغاز ساخت بزرگترین گرمخانه سمنان؛ اختصاص ۲۳میلیارد تومان برای فاز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش حصیرباف عصر شنبه در بازدید یک طرح شهرداری به آغاز عملیات اجرایی گرمخانه مرکزی سمنان اشاره کرد و افزود: این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های مدیریت شهری در سال جاری است که در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه احداث گرمخانه از مطالبات جدی مسئولان استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده است، توضیح داد: زمین مورد نیاز این پروژه با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی تأمین شده و شهرداری برای تملک آن حدود هشت میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان با اشاره به مشخصات این طرح، ادامه داد: گرمخانه مرکزی در زمینی به مساحت دو هزار و ۷۰۰ مترمربع و با زیربنای حدود دو هزار و ۴۰۰ مترمربع در دو طبقه احداث خواهد شد.

حصیرباف یادآور شد: فاز نخست این پروژه شامل ساخت ۵۰۰ مترمربع بنا در یک طبقه است که با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شده و پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از پیش‌بینی اعتبار فاز دوم در بودجه سال جاری شهرداری خبر داد و خاطر نشان کرد: در صورت توافق با پیمانکار، عملیات اجرایی فاز دوم نیز امسال آغاز خواهد شد تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، امکان ارائه خدمات حمایتی، ساماندهی و نگهداری افراد آسیب‌دیده اجتماعی فراهم شده و بخشی از نیازهای شهر و شهرستان سمنان در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی برطرف خواهد شد.