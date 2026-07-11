به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جلیل جلیلی، امام جمعه شهرستان اهر عصر شنبه در مراسم افتتاح موسسه قرآنی شهید امام خامنهای، ضمن تبیین اهمیت جایگاه آموزههای وحیانی در زندگی اجتماعی، بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تأکید کرد.
وی افزود: این مؤسسه با بهرهگیری از ظرفیت اساتید، قاریان، حافظان و فعالان قرآنی، تلاش خواهد کرد در تمامی عرصههای آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و پژوهشی قرآن و عترت نقشآفرینی کرده و زمینه گسترش فعالیتهای قرآنی در سطح شهرستان را فراهم سازد.
در ادامه این آیین، بخشهای متنوعی از جمله تلاوت قرآن کریم توسط قاریان ممتاز استانی و کشوری برگزار شد. همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و مداحی در رثای رهبر شهید ایران و خانواده ایشان، حال و هوای معنوی خاصی به این مراسم بخشید.
گفتنی است افتتاح این مؤسسه گامی مؤثر در جهت انسجامبخشی به فعالیتهای قرآنی و تربیت نخبگان دینی در شهرستان اهر محسوب میشود.
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