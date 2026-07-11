به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آرد و نان شهرستان سلسله بعدازظهر شنبه به ریاست پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرماندار سلسله و با حضور بخشدار مرکزی، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت تأمین، حمل، توزیع و کیفیت آرد، مشکلات موجود در چرخه توزیع، نحوه خرید آرد توسط واحدهای نانوایی، ساماندهی ناوگان حمل آرد، نظارت بر عملکرد نانواییها و راهکارهای ارتقای کیفیت نان و تأمین مطلوب نیاز شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.
تعدد خرید آرد از کارخانههای مختلف باید آسیبشناسی شود
معاون عمرانی فرماندار سلسله با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه تأمین آرد، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته روند توزیع آرد و فعالیت برخی نانواییها در سطح استان با بینظمیهایی همراه بوده که یکی از مهمترین عوامل آن، خرید آرد از کارخانههای مختلف و نبود انسجام در کیفیت آرد مصرفی است.
حسنوند افزود: اگر کیفیت تولیدات یک کارخانه مطلوبتر است، باید همان واحد بهصورت مشخص معرفی شود تا خرید آرد از مسیر مشخص و قابل نظارت انجام گیرد. خرید از چندین کارخانه مختلف توجیهی ندارد و لازم است علت این موضوع با آسیبشناسی دقیق بررسی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری واحد در حوزه آرد و نان، تصریح کرد: هیچ تصمیمی درباره خرید، حمل و توزیع آرد نباید خارج از مصوبات شورای آرد و نان اتخاذ شود و از هرگونه اقدام جزیرهای باید جلوگیری شود.
معاون عمرانی فرماندار سلسله خاطرنشان کرد: هدف اصلی این شورا، تأمین آرد باکیفیت و تولید نان مطلوب برای مردم است و همه تصمیمات باید در همین مسیر اتخاذ شود.
جابهجایی آرد میان نانواییها ممنوع است
حسنوند با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر حمل و توزیع آرد، گفت: مشخصات کامل خودروهای حمل آرد، رانندگان و عوامل توزیع باید در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد تا امکان رصد کامل این فرآیند فراهم شود.
وی ادامه داد: هرگونه جابهجایی آرد میان نانواییهای شهرستان غیرقابل قبول است و در برخورد با تخلفات این حوزه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
در ادامه این نشست، اعضای شورای آرد و نان نیز بر ساماندهی کامل ناوگان حمل آرد تأکید کردند و مقرر شد فهرست خودروهای حمل آرد شهرستان به همراه مشخصات رانندگان و شماره پلاک آنها برای انجام نظارت دقیقتر به فرمانداری و اداره تعزیرات حکومتی ارائه شود.
همچنین بر شناسنامهدار شدن تمامی عوامل حمل و توزیع آرد و هماهنگی کامل با دستگاههای نظارتی تأکید شد.
کیفیت آردهای ورودی به شهرستان بهصورت مستمر پایش میشود
در این جلسه، بر لزوم بررسی مستمر کیفیت و وضعیت بهداشتی آردهای ورودی به شهرستان نیز تأکید و مقرر شد اداره غله فهرست کارخانههای دارای آرد باکیفیت را به فرمانداری اعلام کند تا در صورت نیاز، تأمین آرد نانواییهای شهرستان از این واحدها ساماندهی شود.
اعضای شورا همچنین هرگونه جابهجایی آرد بین نانواییها را ممنوع اعلام کرده و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کردند.
راهاندازی نانوایی آزادپز در فیروزآباد بررسی میشود
در پایان این نشست مقرر شد نیازسنجی لازم برای راهاندازی یک واحد نانوایی بربری آزادپز در شهر فیروزآباد انجام و نتیجه برای تصمیمگیری نهایی به شورای آرد و نان ارائه شود.
همچنین اعلام شد تمامی تخلفات حوزه آرد و نان با عنوان قاچاق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و فرآیند برخورد با متخلفان بر اساس قوانین مربوط به قاچاق کالا انجام میشود تا نظارت بر چرخه تأمین و توزیع آرد با جدیت بیشتری دنبال شود.
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