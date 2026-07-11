مردم البرز در سوگ رهبر شهید گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری «آقای شهید ایران» امروز با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، استاندار، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران استانی، هنرمندان، اصحاب رسانه و اقشار مختلف مردم در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) کرج برگزار شد؛ آیینی چهار ساعته که در آن شعارهای خونخواهی رهبر شهید بارها در میان عزاداران طنین‌انداز شد.

مصلی بزرگ امام خمینی(ره) کرج میزبان اجتماع گسترده مردمی بود که برای شرکت در مراسم سوگواری «آقای شهید ایران» گرد هم آمده بودند. از ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم، خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به مصلی شاهد حضور مردان و زنانی بود که با چهره‌هایی اندوهگین و در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های «یالثارات خامنه‌ای»، خود را به محل برگزاری مراسم رسانده بودند.

در ورودی مصلی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، استاندار البرز، نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی، دادستان استان، فرمانداران، فرمانده سپاه استان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند و از عزاداران استقبال می‌کردند.

بسیاری از مردم هنگام ورود، با مسئولان حاضر به ویژه نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کرده و ضمن عرض تسلیت، با وی ابراز همدردی می‌کردند. این صحنه‌ها جلوه‌ای از همبستگی میان مردم و مسئولان را در سوگ شخصیتی به نمایش می‌گذاشت که حاضران از او به عنوان «رهبر شهید ایران» یاد می‌کردند.

آغاز آیین سوگواری با تلاوت کلام‌الله مجید

با آغاز رسمی برنامه و تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سکوتی معنوی بر شبستان مصلی حاکم شد. جمعیت حاضر با گوش سپردن به آیات الهی، خود را برای مراسمی آماده می‌کردند که محور آن یاد، نام و راه «آقای شهید ایران» بود.

در جای‌جای مصلی، خانواده‌ها در کنار یکدیگر نشسته بودند. در میان جمعیت، مادرانی دیده می‌شدند که فرزندان خردسال خود را به مراسم آورده بودند تا آنان نیز بیش از پیش با شخصیت، سیره و مجاهدت‌های رهبر شهید آشنا شوند. حضور کودکان در کنار نسل‌های پیشین، تصویری از تداوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده را به نمایش گذاشته بود.

هرچه به ساعات میانی مراسم نزدیک‌تر می‌شد، بر شمار حاضران افزوده می‌شد. شبستان‌ها، راهروها و بخش‌های مختلف مصلی مملو از جمعیتی بود که برای ادای احترام به رهبر شهید در این آیین شرکت کرده بودند.

پرچم‌های سه‌رنگ ایران در میان جمعیت به چشم می‌خورد و عزاداران با در دست داشتن دست‌نوشته‌ها و پرچم‌های مختلف، ارادت خود را به رهبر شهید ابراز می‌کردند. حضور هنرمندان، اصحاب رسانه، خانواده‌های شهدا، جانبازان، جوانان و اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از وحدت و همدلی را در این مراسم رقم زده بود.

شعارهای خونخواهی رهبر شهید در مصلی طنین‌انداز شد

در بخش‌های مختلف مراسم، شعارهای خونخواهی رهبر شهید بارها از سوی حاضران سر داده شد. عزاداران با شعارهای خود بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان تأکید می‌کردند و خواستار پاسداشت آرمان‌هایی بودند که به اعتقاد آنان رهبر شهید برای آن‌ها مجاهدت کرده بود.

بسیاری از مردم در گفت‌وگوهای خود از مظلومیت رهبر شهید سخن می‌گفتند و معتقد بودند آیندگان از او به نیکی یاد خواهند کرد. آنان تأکید داشتند که نام و یاد این شخصیت در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

تشبیه نوه رهبر شهید به حضرت علی‌اصغر(ع) اشک حاضران را جاری کرد

اوج تأثر حاضران زمانی رقم خورد که مداح مراسم در بخشی از مرثیه‌سرایی خود، نوه «آقای شهید ایران» را به حضرت علی‌اصغر(ع)، شیرخواره امام حسین(ع)، تشبیه کرد. این فراز از مداحی فضای مصلی را تحت تأثیر قرار داد و اشک از چشمان بسیاری از عزاداران جاری شد.

صدای گریه و زمزمه نوحه در شبستان پیچیده بود و بسیاری از حاضران در حالی که اشک می‌ریختند، با مرثیه‌ها همراهی می‌کردند. در آن لحظات، فضای مصلی بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی عاشورایی به خود گرفته بود.

در میان جمعیت، مردم از ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید سخن می‌گفتند. آنان او را شخصیتی شجاع، نترس، ایران‌دوست و وفادار به آرمان‌های خود توصیف می‌کردند و معتقد بودند راه و اندیشه او باید توسط نسل‌های آینده ادامه یابد.

بسیاری از عزاداران تأکید داشتند که رهبر شهید همواره در کنار مردم بود و به همین دلیل نام او در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد شد. آنان ادامه مسیر و آرمان‌های او را وظیفه‌ای بر دوش نسل حاضر دانسته و بر حفظ این میراث معنوی تأکید می‌کردند.

مراسم سوگواری «آقای شهید ایران» پس از حدود چهار ساعت با قرائت دعا و مرثیه‌سرایی به پایان رسید، اما بسیاری از حاضران همچنان در محوطه مصلی حضور داشتند.

گروهی درباره ویژگی‌های شخصیتی و مجاهدت‌های رهبر شهید گفت‌وگو می‌کردند و گروهی دیگر با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و نام او را گرامی می‌داشتند؛ صحنه‌ای که نشان می‌داد پیوند مردم با شهیدان و آرمان‌های آنان، پیوندی عمیق، ماندگار و فراتر از یک مراسم سوگواری است.