قدرت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت پایگاههای اوقات فراغت در فصل تابستان، اظهار داشت: ۶۵ پایگاه ویژه دانشآموزان مددجو در سطح استان فعالیت خود را آغاز کردهاند و در این پایگاهها، ۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز تحت حمایت این نهاد از خدمات آموزشی و مهارتی بهرهمند میشوند.
وی افزود: در این پایگاهها، دو هزار دانشجوی نخبه به عنوان مربی حضور دارند و آموزش رشتههای مختلف از جمله کامپیوتر، هوش مصنوعی، خیاطی، مترجمی زبان عربی، قرآن و احکام را در طول سه ماه تابستان به دانشآموزان ارائه میدهند.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به جمعیت تحت حمایت این نهاد، تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد از جمعیت استان از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند و از این تعداد، ۱۱ هزار دانشآموز و دانشجو از خدمات آموزشی و فرهنگی این نهاد استفاده میکنند.
نوروزی با تأکید بر اینکه این طرح با هدف غنیسازی اوقات فراغت، ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی و توانمندسازی دانشآموزان تحت حمایت اجرا میشود، خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامهها، گامی مؤثر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سطح علمی و مهارتی مددجویان برداشته میشود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دانشجویان نخبه و مربیان در اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد: با استمرار چنین برنامههایی، شاهد افزایش سطح توانمندی و خودکفایی خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد در آینده باشیم.
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