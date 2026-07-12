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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۱

فعالیت ۶۵ پایگاه اوقات فراغت ویژه دانش‌آموزان مددجو در ایلام آغاز شد

فعالیت ۶۵ پایگاه اوقات فراغت ویژه دانش‌آموزان مددجو در ایلام آغاز شد

ایلام - معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام از آغاز فعالیت ۶۵ پایگاه اوقات فراغت ویژه دانش‌آموزان مددجو خبر داد.

قدرت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت پایگاه‌های اوقات فراغت در فصل تابستان، اظهار داشت: ۶۵ پایگاه ویژه دانش‌آموزان مددجو در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این پایگاه‌ها، ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد از خدمات آموزشی و مهارتی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در این پایگاه‌ها، دو هزار دانشجوی نخبه به عنوان مربی حضور دارند و آموزش رشته‌های مختلف از جمله کامپیوتر، هوش مصنوعی، خیاطی، مترجمی زبان عربی، قرآن و احکام را در طول سه ماه تابستان به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به جمعیت تحت حمایت این نهاد، تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد از جمعیت استان از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند و از این تعداد، ۱۱ هزار دانش‌آموز و دانشجو از خدمات آموزشی و فرهنگی این نهاد استفاده می‌کنند.

نوروزی با تأکید بر اینکه این طرح با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و توانمندسازی دانش‌آموزان تحت حمایت اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سطح علمی و مهارتی مددجویان برداشته می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دانشجویان نخبه و مربیان در اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد: با استمرار چنین برنامه‌هایی، شاهد افزایش سطح توانمندی و خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در آینده باشیم.

کد مطلب 6885395

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