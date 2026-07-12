خطر جراحات ناشی از حمل بار با اگزواسکلتون جدید کمتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، چنین دستاوردی فرایند بارگیری هواپیما را تسریع می کند و میزان کشیدگی ماهچیه و آسیب به دیسک کمر کارگران را کاهش می هد.

IAG شرکت مادر «بریتیش ایرویز» با سرمایه گذاری در استارت آپ روباتیک پوشیدنی «ورو موشن» تصمیم دارد یک اگزواسکلتون سبک وزن را برای راحت تر بلند کردن بار و کاهش ۸۵ درصد جراحات به کار گیرد.

نمونه اولیه این مدل قرار است در واحدهای IAG از جمله هیترو، آزمایش شود. این لباس روباتیک از حسگرهای حرکت برای ردیابی آنکه چه زمان فرد در حالت بلند کردن، خم کردن یا چرخش است، استفاده می کند.

یک موتور برقی در قسمت کوله پشتی این اگزواسکلتون به طور خودکار یک بند که پلی بین بخش بالاتنه و پایین تنه ایجاد می کند را تنگ تر خواهد کرد. این فرایند نوع ماهیچه مصنوعی به طور موازی با ستون فقرات و کمر ایجاد می کند که به نوبه خود ۴۰ درصد از فشار به کمر و باسن را حذف می کند.

این بدان معناست که وقتی فردی ۱۰ کیلوگرم بار را بلند می کند فقط باید به اندازه بلند کردن بار شش کیلویی انرژی صرف کند.

«ایگناسیو گالیانا» بنیانگذار استارت آپ مذکور این فناوری را با فرمان هیدرولیک برای بدن مقایسه کرد و گفت افراد تمایلی ندارند به عقب برگردند و بدون آن زندگی کنند. به گفته IAG این اگزواسکلتون ۲۴۰ نیوتن یا ۲۴ کیلوگرم نیروی کمکی فراهم می کند و هدف آن ارتقای ایمنی و بهره وری و همزمان بهبود تاب آوری عملیاتی برای کاهش تاخیر هاست.

لباس مذکور به یک پلتفرم نرم افزاری متصل می شود که داده های حرکات را ردیابی می کند تا ریسک های خاص جراحت را بیابد و ایمنی محل کار را در بلند مدت ارتقا دهد.