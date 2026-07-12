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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۳

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جنوب و غرب اصفهان

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جنوب و غرب اصفهان

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جنوب و غرب اصفهان به علت خنثی سازی مهمات عمل نکرده جنگ رمضان خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان توسط تیم‌های فنی در غرب شهر اصفهان و محدوده شهر ابریشم از صبح تا بعدازظهر امروز در دستور کار است.

وی ادامه داد: همچنین انجام انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان توسط تیم های فنی در محدوده صفه، بهارستان و اطراف آن نیز در دستور کار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: این انفجارها امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعد ازظهر انجام می شود و جای هیچ نگرانی برای مردم نخواهد بود.

کد مطلب 6885479

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